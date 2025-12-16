Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Ναν: «Έπρεπε να παίξω καλά απέναντι στους πρωταθλητές, πολύ σημαντικό ότι κερδίσαμε σε αυτή την έδρα»
Ναν: «Έπρεπε να παίξω καλά απέναντι στους πρωταθλητές, πολύ σημαντικό ότι κερδίσαμε σε αυτή την έδρα»
Ο ηγέτης του Παναθηναϊκού, μίλησε για τη σπουδαία νίκη (77-81) επί της Φενέρμπαχτσε, τονίζοντας τη δυσκολία του «διπλού»
Ο Κέντρικ Ναν, ένας από τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού AKTOR στη μεγάλη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε (77-81) στην Κωνσταντινούπολη, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το σπουδαίο αποτέλεσμα, τονίζοντας τη σημασία του αγώνα απέναντι στους κατόχους του τίτλου της Euroleague.
Ο Αμερικανός γκαρντ, ρωτήθηκε αρχικά για την αναμέτρησή του με τον Χόρτον-Τάκερ, απαντώντας λιτά: «Είναι αδελφός μου, γνωριζόμαστε χρόνια».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ουσία της αναμέτρησης και το πώς ήρθε η νίκη:
«Καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Μπορέσαμε να τους σταματήσουμε, ήταν μεγάλο παιχνίδι, με πολλές επαφές. Είναι πολύ καλή ομάδα, υπερασπίζονται τον τίτλο, οπότε έπρεπε να παίξω καλά. Πολύ σημαντικό ότι κερδίσαμε σε αυτή την έδρα».
Ο Αμερικανός γκαρντ, ρωτήθηκε αρχικά για την αναμέτρησή του με τον Χόρτον-Τάκερ, απαντώντας λιτά: «Είναι αδελφός μου, γνωριζόμαστε χρόνια».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ουσία της αναμέτρησης και το πώς ήρθε η νίκη:
«Καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Μπορέσαμε να τους σταματήσουμε, ήταν μεγάλο παιχνίδι, με πολλές επαφές. Είναι πολύ καλή ομάδα, υπερασπίζονται τον τίτλο, οπότε έπρεπε να παίξω καλά. Πολύ σημαντικό ότι κερδίσαμε σε αυτή την έδρα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα