Ολυμπιακός: Η αποστολή των Πειραιωτών για τον αγώνα Κυπέλλου κόντρα στον Ηρακλή
Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για το εντός έδρας ματς του Κυπέλλου ποδοσφαίρου απέναντι στον Ηρακλή την Τετάρτη (17/12, 18:00)
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Ηρακλή, που θα γίνει την Τετάρτη (17/12, 18:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τη 5η αγωνιστική του Κυπέλλου ποδοσφαίρου.
Ο προπονητής των ερυθρολεύκων, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πήρε στην αποστολή τους εξής ποδοσφαιριστές:
Ρέτσος, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γιάρεμτσουκ, Έσε, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Βέζο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Σιπιόνι, Ποντένσε, Ροντινέι, Μπότης, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιαζίτζι.
Εκτός είναι οι τραυματίες Πασχαλάκης και Μπιανκόν, ενώ στην αναμέτρηση δεν θα είναι διαθέσιμοι οι Μαρτίνς, Γκαρθία, Πνευμονίδης, όπως και ο Καμπελά, o οποίος σύμφωνα με τους Γάλλους είναι κοντά στη Ναντ.
Θυμίζουμε πως ο Ελ Κααμπί και Μπρούνο έχουν αναχωρήσει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
