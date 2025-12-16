Ολυμπιακός: Η αποστολή των Πειραιωτών για τον αγώνα Κυπέλλου κόντρα στον Ηρακλή
Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για το εντός έδρας ματς του Κυπέλλου ποδοσφαίρου απέναντι στον Ηρακλή την Τετάρτη (17/12, 18:00)

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Ηρακλή, που θα γίνει την Τετάρτη (17/12, 18:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τη 5η αγωνιστική του Κυπέλλου ποδοσφαίρου.

Ο προπονητής των ερυθρολεύκων, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πήρε στην αποστολή τους εξής ποδοσφαιριστές:

Ρέτσος, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γιάρεμτσουκ, Έσε, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Βέζο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Σιπιόνι, Ποντένσε, Ροντινέι, Μπότης, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιαζίτζι.

Εκτός είναι οι τραυματίες Πασχαλάκης και Μπιανκόν, ενώ στην αναμέτρηση δεν θα είναι διαθέσιμοι οι Μαρτίνς, Γκαρθία, Πνευμονίδης, όπως και ο Καμπελά, o οποίος σύμφωνα με τους Γάλλους είναι κοντά στη Ναντ.

Θυμίζουμε πως ο Ελ Κααμπί και Μπρούνο έχουν αναχωρήσει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

