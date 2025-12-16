«Το βρώμικο παιχνίδι της Ναντ για Ελ Κααμπί – Η αιφνιδιαστική πρόταση των Γάλλων και η απάντηση του Ολυμπιακού»
SPORTS

«Το βρώμικο παιχνίδι της Ναντ για Ελ Κααμπί – Η αιφνιδιαστική πρόταση των Γάλλων και η απάντηση του Ολυμπιακού»

Η μεταγραφική αγορά στη Γαλλία έχει πάρει… φωτιά, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κόντρας ανάμεσα σε δύο ιστορικούς συλλόγους της Ligue 1

«Το βρώμικο παιχνίδι της Ναντ για Ελ Κααμπί – Η αιφνιδιαστική πρόταση των Γάλλων και η απάντηση του Ολυμπιακού»
Σύμφωνα με το γαλλικό site livefoot.fr, η Ναντ επιχείρησε να αιφνιδιάσει τη Μαρσέιγ καταθέτοντας πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ωστόσο, η απάντηση των «ερυθρόλευκων» ήταν άμεση και αρνητική, με τη διοίκηση του ελληνικού συλλόγου να απορρίπτει την πρόταση ως ανεπαρκή και να ζητά ποσό κοντά στα 10 εκατ. ευρώ.

Ο Μαροκινός επιθετικός πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν στην Ελλάδα, έχοντας ήδη σημειώσει 15 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, γεγονός που έχει ανεβάσει κατακόρυφα τη μετοχή του στη μεταγραφική αγορά. Παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον προσεχή Ιούνιο, ο Ολυμπιακός δεν δείχνει διατεθειμένος να τον παραχωρήσει με χαμηλό αντίτιμο.

Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr

Thema Insights

Η ακαταμάχητη double εμπειρία σοκοφρέτας

Σε μια εποχή που όλα τρέχουν, πιέζουν και μικραίνουν, θα ήθελες να υπάρχουν κάποιες μικρές απολαύσεις που θα μπορείς να τις απολαμβάνεις λίγο περισσότερο, όπως τη νέα ΙΟΝ Σοκοφρέτα Double Choco

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης