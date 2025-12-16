Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι εμείς είμαστε ήδη σε… ρεβεγιονάτη διάθεση. Και πώς να μην είμαστε δηλαδή με 2.026 δώρα!
«Το βρώμικο παιχνίδι της Ναντ για Ελ Κααμπί – Η αιφνιδιαστική πρόταση των Γάλλων και η απάντηση του Ολυμπιακού»
Η μεταγραφική αγορά στη Γαλλία έχει πάρει… φωτιά, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κόντρας ανάμεσα σε δύο ιστορικούς συλλόγους της Ligue 1
Σύμφωνα με το γαλλικό site livefoot.fr, η Ναντ επιχείρησε να αιφνιδιάσει τη Μαρσέιγ καταθέτοντας πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Ωστόσο, η απάντηση των «ερυθρόλευκων» ήταν άμεση και αρνητική, με τη διοίκηση του ελληνικού συλλόγου να απορρίπτει την πρόταση ως ανεπαρκή και να ζητά ποσό κοντά στα 10 εκατ. ευρώ.
Ο Μαροκινός επιθετικός πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν στην Ελλάδα, έχοντας ήδη σημειώσει 15 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, γεγονός που έχει ανεβάσει κατακόρυφα τη μετοχή του στη μεταγραφική αγορά. Παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον προσεχή Ιούνιο, ο Ολυμπιακός δεν δείχνει διατεθειμένος να τον παραχωρήσει με χαμηλό αντίτιμο.
