Αταμάν: «Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, συνεχόμενες ήττες θα μπορούσαν να μας ρίξουν ξαφνικά προς τα κάτω»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε για την κρίσιμη συνέχεια στην EuroLeague, αποθέωσε τη Φενέρμπαχτσε του Σάρας, εξέφρασε εμπιστοσύνη στον Λάσο για την «αναγέννηση» της Εφές και χαρακτήρισε τον ημιτελικό με την Ελλάδα ως το κορυφαίο ματς της εθνικής Τουρκίας