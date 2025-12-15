Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Η Εuroleague αποθέωσε το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Ολυμπιακού
Η κορυφαία λίγκα μπάσκετ στην Ευρώπη αποθέωσε το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα δημοσιεύοντας μία φάση από το ματς του Ολυμπιακού εναντίον της Χάποελ
Το βράδυ της Τρίτης (16/12, 21:15) ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την φορμαρισμένη Βαλένθια, σε ένα παιχνίδι που οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να επιστρέψουν στις νίκες μετά τις δύο διαδοχικές ήττες τους στην Euroleague.
Θέλοντας να βάλει το κοινό της σε ρυθμούς «διαβολοβδομάδας», η κορυφαία λίγκα της Ευρώπης δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, αποθεώνοντας το μπάσκετ που παίζει ο Γιώργος Μπαρτζώκας μέσω μιας φάσης από το παιχνίδι των Πειραιωτών κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Στο εν λόγω play, είχε πολλά hand off και σκριν, με την μπάλα να περνά από όλους τους παίκτες της πεντάδας, προτού ο Ντόντα Χολ με κάρφωμα τελειώσει τη φάση για το «ερυθρόλευκο» καλάθι!
«Οφείλεις να το εκτιμήσεις αυτό», ανέφερε η λεζάντα της Euroleague.
Got to appreciate this. pic.twitter.com/wZgzhhB2a6— EuroLeague (@EuroLeague) December 15, 2025
