Ο Παυλίδης στο βάθρο των κορυφαίων – Χάαλαντ, Γιόκερες και Ντεμπελέ βλέπουν… την πλάτη του

O Έλληνας επιθετικός πέτυχε 4 γκολ στο τελευταίο παιχνίδι των «Αετών» κόντρα στη Μορεϊρένσε και έφτασε τα 19 τη φετινή σεζόν.Αν συμπεριλάβουμε και τα 23 που πέτυχε από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο την περσινή σεζόν, ο Παυλίδης έχει σκοράρει 42 φορές μέσα στο τρέχων ημερολογιακό έτος.Η θέση του στην λίστα των κορυφαίωνΛαμβάνοντας υπόψιν μας τα δέκα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και τα γκολ που σημείωσε με τη Μπενφίκα σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις, βλέπουμε πως ο Παυλίδης είναι στην 3η θέση των κορυφαίων σκόρερ της Ευρώπης για το 2025.Μπροστά του βρίσκονται μόνο δύο από τους κορυφαίους σκόρερ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο Χάρι Κέιν που έχει σημειώσει 47 γκολ με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου και ο Κιλιάν Εμπαπέ στην κορυφή της λίστας, με 55 γκολ με τη Ρεάλ Μαδρίτης.Τα ονόματα που βρίσκονται κάτω από τον ΠαυλίδηΓια να αντιληφθούμε το μέγεθος αυτής της επιτυχίας για τον Έλληνα επιθετικό αξίζει να δούμε πως λιγότερα γκολ από αυτόν έχουν σημειώσει κάποιοι από τους κορυφαίους στράικερ των τελευταίων ετών.Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει περιοριστεί στην 5η θέση της λίστας με 35 γκολ με τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και ο Βίκτορ Γιόκερες με 33 γκολ, με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και την Άρσεναλ, αν και το 2024 ήταν ο κορυφαίος σκόρερ στον κόσμο.Κάτω από τον Παυλίδη βρίσκουμε και τον νικητή της Χρυσής Μπάλας… Ουσμάν Ντεμπελέ που είναι στην 9η θέση με 28 γκολ με την Παρί Σεν Ζερμέν.Αναλυτικά η κορυφαία 10άδα «Ευρωπαίων» σκόρερ το 2025:Κιλιάν Εμπαπέ – Ρεάλ Μαδρίτης: 55 γκολΧάρι Κέιν – Μπάγερν Μονάχου: 47 γκολ