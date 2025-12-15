Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Απρόοπτο με Ναν στον Παναθηναϊκό, αποχώρησε με διάστρεμμα από την προπόνηση
Αμφίβολος για την αυριανή αναμέτρηση με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε είναι ο Αμερικανός σταρ καθώς αποχώρησε με διάστρεμμα στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού στην Τουρκία
Ανησυχία στις τάξεις του Παναθηναϊκού προκάλεσε κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης του «τριφυλλιού» στην Κωνσταντινούπολη ο Κέντρικ Ναν.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε σε Μέσα της πατρίδας του, ο Εργκίν Αταμάν αποκάλυψε πως ο Αμερικανός σούπερ σταρ των «πράσινων» αποχώρησε κατά τη διάρκεια της προπόνησης με ενοχλήσεις στο γόνατο, με τον Τούρκο κόουτς να δηλώνει πως άπαντες ελπίζουν να μπορέσει να αγωνιστεί στο αυριανό δύσκολο παιχνίδι με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε για τη 16η αγωνιστική της Euroleague.
Ο 30χρονος γκαρντ γύρισε λίγο τον αριστερό του αστράγαλο, ωστόσο, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία και δεν φαίνεται να είναι κάτι το σοβαρό.
