Είδηση… βόμβα στο ποδόσφαιρο: Σαουδάραβας πρίγκιπας φέρεται να προσφέρει το μυθικό ποσό των 10 δισ. ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα

Ποιο είναι το μεγάλο εμπόδιο

Ο πρίγκηπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, ο πρίγκηπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, φέρεται να είναι αυτός που επιθυμεί ν’ αγοράσει την Μπαρτσελόνα έναντι 10 δισ ευρώ!

Το αν αυτή η είδηση είναι αληθινή ή, μία απλή φημολογία που διέρρευσε, αυτό επί του παρόντος δεν είναι γνωστό. Τις τελευταίες ώρες, πάντως, το σενάριο αυτό έχει προκαλέσει σοκ στον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Ο δημοσιογράφος Φρανσουά Γκαγιάρδο αποκάλυψε στην ισπανική εκπομπή «El Chiringuito» ότι ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είναι διατεθειμένος να δαπανήσει όχι λιγότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει την κυριότητα της Μπαρτσελόνα. Σενάριο που αναπαρήγαγαν στη συνέχεια όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης…

