Αταμάν: Δύσκολος ο αγώνας με τη Φενέρ, αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στις νίκες

Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για την Πόλη όπου το βράδυ της Τρίτης  (16/12, 19:45) αντιμετωπίζει τη Φενερμπαχτσέ

Σχεδόν επτά μήνες μετά τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι ο Παναθηναϊκός βρίσκει ξανά στον δρόμο του τη Φενερμπαχτσέ, με τους πράσινους να προέρχονται από δύο ήττες με κακές εμφανίσεις (Βαλένθια, Αρμάνι) και τους πρωταθλητές Ευρώπης να τρέχουν ένα σερί έξι νικών στη Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει αυτήν τη φορά στη διάθεση του τον Τσέντι Όσμαν  και στάθηκε στην ανάγκη της άμεσης επιστροφής στις νίκες.

«Η Φενερμπαχτσέ είναι σε καλή κατάσταση, έχοντας κερδίσει τους τελευταίους έξι αγώνες στη EuroLeague. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε ξανά. Έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες νίκες, έχουμε δύο ήττες. Επομένως, το παιχνίδι θα είναι δύσκολο, αλλά θα είμαστε έτοιμοι για αυτό», είπε αρχικά ο Τούρκος τεχνικός και πρόσθεσε: «Το κλειδί αυτού του αγώνα για μένα είναι η επίθεση. Η Φενερμπαχτσέ παίζει κυρίως άμυνα με αλλαγές. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη στην επίθεση και φυσικά να σουτάρουμε σωστά. Ο Τσέντι προπονήθηκε χθες, σήμερα επίσης θα προπονηθεί. Αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα στην προπόνηση, θα παίξει αύριο».
