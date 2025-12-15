Serie A, Μπολόνια-Γιουβέντους 0-1: Ξανά στο κόλπο η «Βέκια Σινιόρα», δείτε το γκολ

Προηγήθηκε η «γκέλα» για τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο», όπου η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι παραχώρησε ισοπαλία με σκορ 2-2 στη Σασουόλο. Παρότι οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν νωρίς με τον Κονέ, οι «ροσονέρι» απάντησαν με δύο γκολ του Μπαρτεσάγκι. Ωστόσο, η ομάδα του Ραφαέλε Λόνγκο βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει στο 77' και να φύγει αήττητη από το ΜιλάνοΛέτσε-Πίζα 1-0 (72' Στούλιτς)Τορίνο-Κρεμονέζε 1-0 (27' Βλάσιτς)Πάρμα-Λάτσιο 0-1 (82' Νοσλίν)Αταλάντα-Κάλιαρι 2-1 (11',81' Σκαμάκα - 75' Γκαετάνο)Μίλαν-Σασουόλο 2-2 (34',47' Μπαρτεσάγκι - 13' Κονέ, 77' Λοριάν)Φιορεντίνα-Βερόνα 1-2 (69' αυτ. Νούνιες - 42',90'+4 Όρμπαν)Ουντινέζε-Νάπολι 1-0 (73' Εκέλενκαμπ)Τζένοα-Ίντερ 1-2 (68' Βιτίνια - 6' Μπίσεκ, 38' Μαρτίνες)Μπολόνια-Γιουβέντους 0-1 (64' Καμπάλ)Ρόμα-Κόμο 15/12Ίντερ 33Μίλαν 32Νάπολι 31Ρόμα 27 -14αγ.Γιουβέντους 26Μπολόνια 25Κόμο 24 -14αγ.Λάτσιο 22Σασουόλο 21Ουντινέζε 21Κρεμονέζε 20Αταλάντα 19Τορίνο 17Λέτσε 16Τζένοα 14Πάρμα 14Κάλιαρι 14Βερόνα 12Πίζα 10Φιορεντίνα 6