Μπενίτεθ: «Ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει 4 γκολ»
Όσα δήλωσε ο Ισπανός προπονητής μετά τη νίκη της ομάδας του επί του Βόλου
Ο Παναθηναϊκός γεύτηκε ξανά τη χαρά της νίκης μετά από δύο ματς πρωταθλήματος, νικώντας με 2-1 τον Βόλο.
Ο Ράφα Μπενίτεθ επανέλαβε μετά το ματς ότι «είμαστε ακόμα στην αρχή» και συμπλήρωσε… «προσπαθούμε να βελτιωθούμε και αυτό το παιχνίδι θα μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση».
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ μετά το 2-1 του Παναθηναϊκού με τον Βόλο.
«Το παιχνίδι μπορεί να διαιρεθεί σε δύο κομμάτια. Στο πρώτο ήμασταν κυρίαρχοι, είχαμε πρωτοβουλία των κινήσεων, είχαμε ευκαιρίες θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει 3-4 γκολ.
Υπήρχε η αίσθηση ότι είχαμε τον έλεγχο του αγώνα. Στο β’ ημίχρονο αυτό άλλαξε.
Οι αντίπαλοι ήταν επιθετικοί στα μαρκαρίσματα τους και στην πίεση που άσκησαν κι εμείς δεν καταφέραμε να κρατήσουμε τη μπάλα και να τους κρατήσουμε μακριά από την εστία μας και γι’ αυτό και δυσκολευτήκαμε.
Ως θετικό κρατάω ότι η ομάδα στο α’ ημίχρονο μας άφησε μία πάρα πολύ καλή αίσθηση, ότι είχαμε το παιχνίδι κάτω από τον έλεγχο μας, ως αρνητικό ότι στο β’ θα έπρεπε να διαχειριστούμε καλύτερα τις συνθήκες του παιχνιδιού.
Όπως έχω πει πολλές φορές είμαστε ακόμα στην αρχή, προσπαθούμε να βελτιωθούμε και αυτό το παιχνίδι θα μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση».
