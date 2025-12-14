Παραδοχή Λουτσέσκου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι: «Ίσως να έκανα λάθος αλλαγές στον σημερινό αγώνα»

Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.