Παραδοχή Λουτσέσκου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι: «Ίσως να έκανα λάθος αλλαγές στον σημερινό αγώνα»
Παραδοχή Λουτσέσκου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι: «Ίσως να έκανα λάθος αλλαγές στον σημερινό αγώνα»
Όσα δήλωσε ο Ρουμάνος τεχνικός του Δικεφάλου μετά την ήττα της ομάδας του από τον Ατρόμητο
Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στο Περιστέρι και ηττήθηκε από τον Ατρόμητο με 2-0.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το τέλος του ματς στάθηκε στην έλλειψη ενέργειας της ομάδας του, ενώ παραδέχτηκε ότι οι αλλαγές του δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ρουμάνος:
«Είναι περίπλοκη στιγμή για εμάς. Δεν έχουμε ενέργεια και δεν μπορούμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλαμε. Κάναμε μεγάλο λάθος στο πρώτο γκολ που δεχτήκαμε από τον Ατρόμητο, ήταν ζήτημα κακής αντίδρασης.
Στη συνέχεια όλα έγιναν πιο περίπλοκα, η πίεση γύρισε μπούμερανγκ για εμάς, καθώς ο χρόνος περνούσε και δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Οι αλλαγές ίσως να μην ήταν η καλύτερη έμπνευση σήμερα από εμένα. Και στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε να είχαμε ζητήματα ενέργειας.
Είμαι απογοητευμένος για τα τελευταία 25 λεπτά γιατί δεν επιτεθήκαμε στο χώρο και αυτό είναι απόρροια της έλλειψης ενέργειας.
Σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να σκοράρεις πρώτος γκολ.
Υπάρχουν συνεχόμενα ταξίδια, δύσκολα παιχνίδια συνεχόμενα. Αυτά παίζουν ρόλο στα αποθέματα της ενέργειας μας. Έχουμε ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Κάθε μέρα πρέπει να βρίσκουμε το κίνητρο. Είναι νωρίς βέβαια να πούμε ότι αυτή η έλλειψη ενέργειας θα συνεχιστεί».
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το τέλος του ματς στάθηκε στην έλλειψη ενέργειας της ομάδας του, ενώ παραδέχτηκε ότι οι αλλαγές του δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ρουμάνος:
«Είναι περίπλοκη στιγμή για εμάς. Δεν έχουμε ενέργεια και δεν μπορούμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλαμε. Κάναμε μεγάλο λάθος στο πρώτο γκολ που δεχτήκαμε από τον Ατρόμητο, ήταν ζήτημα κακής αντίδρασης.
Στη συνέχεια όλα έγιναν πιο περίπλοκα, η πίεση γύρισε μπούμερανγκ για εμάς, καθώς ο χρόνος περνούσε και δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Οι αλλαγές ίσως να μην ήταν η καλύτερη έμπνευση σήμερα από εμένα. Και στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε να είχαμε ζητήματα ενέργειας.
Είμαι απογοητευμένος για τα τελευταία 25 λεπτά γιατί δεν επιτεθήκαμε στο χώρο και αυτό είναι απόρροια της έλλειψης ενέργειας.
Σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να σκοράρεις πρώτος γκολ.
Υπάρχουν συνεχόμενα ταξίδια, δύσκολα παιχνίδια συνεχόμενα. Αυτά παίζουν ρόλο στα αποθέματα της ενέργειας μας. Έχουμε ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Κάθε μέρα πρέπει να βρίσκουμε το κίνητρο. Είναι νωρίς βέβαια να πούμε ότι αυτή η έλλειψη ενέργειας θα συνεχιστεί».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα