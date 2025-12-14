Κερδισμένη η ΑΕΚ πλησίασε στον πόντο τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, έπεσε στην 3η θέση ο ΠΑΟΚ - Δείτε τα γκολ
Κερδισμένη η ΑΕΚ πλησίασε στον πόντο τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, έπεσε στην 3η θέση ο ΠΑΟΚ - Δείτε τα γκολ
Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, η ΑΕΚ σάρωσε με 0-5 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ λύγισε με 2-0 στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε δύσκολα 2-1 του Βόλου στη Λεωφόρο
Νέα δεδομένα στις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας έφερε η έναρξη του β΄ γύρου της Stoiximan Super League 1. O Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με την Άρη στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει μόνος στην πρώτη θέση (35 β.), αλλά είδε να μειώνεται η απόστασή του από τη δεύτερη θέση που πλέον βρίσκεται η ΑΕΚ.
Στο Αγρίνιο, η Ένωση πραγματοποίησε μία από τις πιο πειστικές εμφανίσεις της στη σεζόν, διαλύοντας τον Παναιτωλικό με 0-5. Η Ένωση έβγαλε ένταση, ταχύτητα και σωστές επιλογές στο τελευταίο τρίτο, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Με τη νίκη αυτή έφτασε τους 34 βαθμούς, μείωσε τη διαφορά στον έναν βαθμό από τον Ολυμπιακό και μπήκε για τα καλά στη μάχη της κορυφής.
Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος χαμένος της αγωνιστικής, γνωρίζοντας ήττα με 2-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Η εμφάνιση ήταν κατώτερη των περιστάσεων, με αποτέλεσμα να μείνει στους 32 βαθμούς και να υποχωρήσει στην 3η θέση, χάνοντας έδαφος στη διεκδίκηση της κορυφής. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας δύσκολα με 2-1 του Βόλου στη Λεωφόρο και φτάνοντας τους 22 βαθμούς, «πιάνοντας» (με ματς λιγότερο) την ομάδα της Μαγνησίας και μένοντας σε τροχιά διεκδίκησης μιας καλύτερης θέσης.
Άρης - Ολυμπιακός 0-0
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής καθώς Άρης και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε ένα ματς που τα είχε όλα εκτός από το γκολ.
Οι δυο ομάδες είχαν ευκαιρίες για να σκοράρουν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου καταγράφηκαν και οι αποβολές των Ντάνι Γκαρθία (με δεύτερη κίτρινη στο 51’) και Νοά Φαντιγκά (με απευθείας κόκκινη στο 61’). Μανόλο Χιμένεθ και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσπάθησαν να αλλάξουν τη ροή του αγώνα στο τελευταίο ημίωρο, χωρίς ωστόσο να φύγει νικητής ένας εκ των δύο.
Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 2-0
Ο Ατρόμητος έκανε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση και νίκησε δίκαια με 2-0 τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, ανοίγοντας με ιδανικό τρόπο την πορεία του στον Β’ Γύρο της Super League.
Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν με την κεφαλιά του Δημήτρη Σταυρόπουλου (17’), άντεξαν στην πίεση των φιλοξενούμενων και εκμεταλλευόμενοι την κούραση που έβγαλαν από τα συνεχόμενα παιχνίδια, έφτασαν και σε δεύτερο γκολ με το πέναλτι του Τομ φαν Βέερτ (90’+6’), υποχρεώνοντας τον δικέφαλο στη δεύτερη φετινή του ήττα.
Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5
Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, σκόρερ δύο τερμάτων και δημιουργό άλλων τόσων, η ΑΕΚ επιβεβαίωσε σε άλλο ένα παιχνίδι την περίοδο λαμπρής φόρμας που διανύει, περνώντας με χαρακτηριστική άνεση από το Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό.
Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο από τους Πινέδα, Ζοάο Μάριο κι άλλα τρία στο δεύτερο, τα δύο από τον Κροάτη που έκανε παιχνίδι καριέρας και το 5ο από τον Χρυσόπουλο, η Ένωση «σκόρπισε» τους γηπεδούχους με 5-0 και συνεχίζει να απολαμβάνει τον αέρα στις υψηλότερες θέσεις της εφετινής διοργάνωσης.
Η Ένωση έφτασε τις οκτώ σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις ενώ οι γηπεδούχοι γνώρισαν την έβδομη ήττα στη σεζόν και παρέμειναν στην 9 θέση.
Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1
Με τον Σίριλ Ντέσερς να βρίσκει δίχτυα στο 5’ και να κερδίζει το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Τάσος Μπακασέτας στο 22’, αλλά και τον Αλμπάν Λαφόν να αποκρούει το πέναλτι του Λάμπρου στο 48’, ο Παναθηναϊκός πήρε δια πυρός και σιδήρου μία πολύτιμη νίκη με 2-1 απέναντι στον Βόλο.
Ο Κομπά στο 45’+1’ μείωσε για τον Βόλο, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.
Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0
Επέστρεψε μετά από δύο αγωνιστικές στις νίκες ο Λεβαδειακός και το έκανε με εμφατικό τρόπο. Στο «Λάμπρος Κατσώνης» κέρδισε 3-0 την ΑΕΛ η οποία είχε για πρώτη φορά τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της.
Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου προηγήθηκε 1-0 στο 42' με όμορφο γκολ του Κωστή και στο 2ο έκανε πάρτι στο χορτάρι. Στο 56' ο Λαγιούς βρήκε δίχτυα για το 2-0 και μετά από πέντε λεπτά (61') ο Όζμπολτ έγραψε το τελικό 3-0.
Ο Λεβαδειακός είχε ευκαιρία και για 4ο γκολ αλλά ο Παλάσιος που κέρδισε πέναλτι στο 70' το εκτέλεσε χωρίς επιτυχία στο 71'.
ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0
Τόσο ο ΟΦΗ όσο και ο Πανσερραϊκός «καίγονταν» για τη νίκη στο Ηράκλειο.
Οι οπαδοί του ΟΦΗ γκρινιάζουν για τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα της ομάδας και εκείνοι του Πανσερραϊκού βλέπουν την ομάδα τους στον πάτο της βαθμολογίας με μια νίκη σε 13 ματς.
Δυστυχώς για τα «Λιοντάρια» η μια νίκη παρέμεινε και μετά την 14η αγωνιστική. Αν και ο Μάρας είχε ευκαιρία να ανοίξει το σκορ με πέναλτι στο 6' σούταρε και έστειλε τη μπάλα στα.. πουλιά.
Η ομάδα του Χρήστου Κόντη εκμεταλλεύτηκε το ... δώρο και καθάρισε το ματς στο πρώτο μέρος. Ο Σαλσέδο έγραψε το 1-0 στο 16' και στο 42' ο Ανδρούτσος κέρδισε πέναλτι. Ο Φούντας πήρε φόρα και στο 45' έγραψε το 2-0 με πέναλτι.
Στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο 45+4' ο Σαλσέδο διπλασίασε τα γκολ του και ο ΟΦΗ πήγε στα αποδυτήρια με το ... μαξιλαράκι του 3-0. Οι Κρητικοί ήταν καλύτεροι και στο 2ο μέρος και έφτασαν χωρίς να πετύχουν άλλο γκολ στην 4η τους νίκη.
Κηφισιά - Αστέρας AKTOR 0-0
Άτυχη η Κηφισιά στη Νίκαια, άξιζε το τρίποντο αλλά πήρε μόνο έναν βαθμό από τους Αρκάδες. Τα δοκάρια σταμάτησαν την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο η οποία έφτασε στους 17 βαθμούς.
Το πρώτο δοκάρι σημειώθηκε στο 44'. Ο Αντόνισε πάτησε την μπάλα στον Πόμπο και το σουτ του τράνταξε το δεξί δοκάρι του Παπαδόπουλου.
Στο 66' ο Τεττέη έκλεψε την μπάλα, πέρασε τον Τριανταφυλλόπουλο και σούταρε στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι! Ο Αστέρας είχε την καλύτερη του φάση στο 73' όταν ο Μακέντα γύρισε, σούταρε και ο Ραμίρεζ μπλόκαρε με δυσκολία.
Τα αποτελέσματα (14η αγωνιστική)
Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0
ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0
Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης 0-0
Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0
Αρης - Ολυμπιακός 0-0
Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1
Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 35
2. ΑΕΚ 34
3. ΠΑΟΚ 32
4. Λεβαδειακός 25
5. Παναθηναϊκός 22
6. Βόλος 22
7. Αρης 17
8. Κηφισιά 17
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13
11. ΟΦΗ 12
12.Ατρόμητος 12
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5
* Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο
H επόμενη αγωνιστική (15η)
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Αρης (4μμ)
Βόλος – Παναιτωλικός (6μμ)
Ολυμπιακός – Κηφισιά (8.30μμ)
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
ΑΕΛ Νοvibet – Ατρόμητος (5.30μμ)
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
ΑΕΚ – ΟΦΗ (9μμ)
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (6μμ)
