Κερδισμένη η ΑΕΚ πλησίασε στον πόντο τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, έπεσε στην 3η θέση ο ΠΑΟΚ - Δείτε τα γκολ

Αντόνισε πάτησε την μπάλα στον Πόμπο και το σουτ του τράνταξε το δεξί δοκάρι του Παπαδόπουλου.

ο Τεττέη έκλεψε την μπάλα, πέρασε τον Τριανταφυλλόπουλο και σούταρε στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι! Ο Αστέρας είχε την καλύτερη του φάση στο 73' όταν ο Μακέντα γύρισε, σούταρε και ο Ραμίρεζ μπλόκαρε με δυσκολία.





Τα αποτελέσματα (14η αγωνιστική)



Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0

ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης 0-0

Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0

Αρης - Ολυμπιακός 0-0

Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1





Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)



1. Ολυμπιακός 35

2. ΑΕΚ 34

3. ΠΑΟΚ 32

4. Λεβαδειακός 25

5. Παναθηναϊκός 22

6. Βόλος 22

7. Αρης 17

8. Κηφισιά 17

9. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας AKTOR 13

11. ΟΦΗ 12

12.Ατρόμητος 12

13. ΑΕΛ Novibet 8

14. Πανσερραϊκός 5



* Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο



H επόμενη αγωνιστική (15η)



Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Αρης (4μμ)

Βόλος – Παναιτωλικός (6μμ)

Ολυμπιακός – Κηφισιά (8.30μμ)



Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

ΑΕΛ Νοvibet – Ατρόμητος (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

ΑΕΚ – ΟΦΗ (9μμ)



Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (6μμ)











Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο από τους Πινέδα, Ζοάο Μάριο κι άλλα τρία στο δεύτερο, τα δύο από τον Κροάτη που έκανε παιχνίδι καριέρας και το 5ο από τον Χρυσόπουλο, η Ένωση «σκόρπισε» τους γηπεδούχους με 5-0 και συνεχίζει να απολαμβάνει τον αέρα στις υψηλότερες θέσεις της εφετινής διοργάνωσης.Η Ένωση έφτασε τις οκτώ σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις ενώ οι γηπεδούχοι γνώρισαν την έβδομη ήττα στη σεζόν και παρέμειναν στην 9 θέση.Με τον Σίριλ Ντέσερς να βρίσκει δίχτυα στο 5’ και να κερδίζει το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Τάσος Μπακασέτας στο 22’, αλλά και τον Αλμπάν Λαφόν να αποκρούει το πέναλτι του Λάμπρου στο 48’, ο Παναθηναϊκός πήρε δια πυρός και σιδήρου μία πολύτιμη νίκη με 2-1 απέναντι στον Βόλο.Ο Κομπά στο 45’+1’ μείωσε για τον Βόλο, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.Επέστρεψε μετά από δύο αγωνιστικές στις νίκες ο Λεβαδειακός και το έκανε με εμφατικό τρόπο. Στο «Λάμπρος Κατσώνης» κέρδισε 3-0 την ΑΕΛ η οποία είχε για πρώτη φορά τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της.Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου προηγήθηκε 1-0 στο 42' με όμορφο γκολ του Κωστή και στο 2ο έκανε πάρτι στο χορτάρι. Στο 56' ο Λαγιούς βρήκε δίχτυα για το 2-0 και μετά από πέντε λεπτά (61') ο Όζμπολτ έγραψε το τελικό 3-0.Ο Λεβαδειακός είχε ευκαιρία και για 4ο γκολ αλλά ο Παλάσιος που κέρδισε πέναλτι στο 70' το εκτέλεσε χωρίς επιτυχία στο 71'.Τόσο ο ΟΦΗ όσο και ο Πανσερραϊκός «καίγονταν» για τη νίκη στο Ηράκλειο.Οι οπαδοί του ΟΦΗ γκρινιάζουν για τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα της ομάδας και εκείνοι του Πανσερραϊκού βλέπουν την ομάδα τους στον πάτο της βαθμολογίας με μια νίκη σε 13 ματς.Δυστυχώς για τα «Λιοντάρια» η μια νίκη παρέμεινε και μετά την 14η αγωνιστική. Αν και ο Μάρας είχε ευκαιρία να ανοίξει το σκορ με πέναλτι στο 6' σούταρε και έστειλε τη μπάλα στα.. πουλιά.Η ομάδα του Χρήστου Κόντη εκμεταλλεύτηκε το ... δώρο και καθάρισε το ματς στο πρώτο μέρος. Ο Σαλσέδο έγραψε το 1-0 στο 16' και στο 42' ο Ανδρούτσος κέρδισε πέναλτι. Ο Φούντας πήρε φόρα και στο 45' έγραψε το 2-0 με πέναλτι.Στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο 45+4' ο Σαλσέδο διπλασίασε τα γκολ του και ο ΟΦΗ πήγε στα αποδυτήρια με το ... μαξιλαράκι του 3-0. Οι Κρητικοί ήταν καλύτεροι και στο 2ο μέρος και έφτασαν χωρίς να πετύχουν άλλο γκολ στην 4η τους νίκη.Άτυχη η Κηφισιά στη Νίκαια, άξιζε το τρίποντο αλλά πήρε μόνο έναν βαθμό από τους Αρκάδες. Τα δοκάρια σταμάτησαν την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο η οποία έφτασε στους 17 βαθμούς.Το πρώτο δοκάρι σημειώθηκε στο 44'. ΟΣτο 66'