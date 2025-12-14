Μπαρτζώκας για το φραστικό επεισόδιο που είχε με φίλαθλο του Περιστερίου: Μου προκαλεί αηδία να με βρίζει χυδαία ένας μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος
Μπαρτζώκας για το φραστικό επεισόδιο που είχε με φίλαθλο του Περιστερίου: Μου προκαλεί αηδία να με βρίζει χυδαία ένας μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι ο συγκεκριμένος κύριος που τον έβρισε στο ημίχρονο είχε παιδάκια μαζί του

Στο ημίχρονο του αγώνα του Περιστερίου με τον Ολυμπιακό ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήγαινε προς τα αποδυτήρια δέχτηκε φραστική επίθεση από φίλαθλο της γηπεδούχου ομάδας. 

Μετά το ματς ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το επεισόδιο και ο Έλληνας τεχνικός αποκάλυψε ότι ο συγκεκριμένος κύριος που τον έβρισε χυδαία ήταν μεγάλος σε ηλικία ο οποίος είχε δίπλα του δύο μικρά παιδάκια. 


Η τοποθέτηση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το επεισόδιο 

«Δεν είναι θέμα των ημερών που έρχονται. Είναι θέμα παιδείας. Εμένα αυτό που με στεναχώρησε ήταν ότι αυτός που με έβρισε χυδαία ήταν ένας μεγάλος σε ηλικία κύριος, αλλά είχε δίπλα του δύο παιδάκια, 5-7 ετών, μάλλον εγγόνια του. Πιο πολύ αυτό με θύμωσε. Είμαι πολύ συνηθισμένος να με βρίζουν στα γήπεδα, δεν είναι πρόβλημα. Αλλά σε ένα παιχνίδι που δεν έχω προκαλέσει σε τίποτα, το να θεωρήσει κάποιος έξυπνο να με βρίσει χυδαία στο ένα μέτρο από το πρόσωπό μου, ενώ έχει δίπλα του τρία, τέσσερα παιδάκια μικρά, δεν είναι ότι με ξενίζει, απλώς μου προκαλεί αηδία».


