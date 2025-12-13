Τριάρες για Λεβαδειακό και ΟΦΗ, τα δοκάρια σταμάτησαν την Κηφισιά, δείτε τα γκολ και την βαθμολογία
Τριάρες για Λεβαδειακό και ΟΦΗ, τα δοκάρια σταμάτησαν την Κηφισιά, δείτε τα γκολ και την βαθμολογία
Ο Λεβαδειακός 3-0 την ΑΕΛ και ο ΟΦΗ 3-0 τον Πανσερραϊκό - Κόλλησαν στο μηδέν η Κηφισιά και ο Αστέρας Τρίπολης στη Νίκαια
Με δύο τριάρες και μια λευκή ισοπαλία ξεκίνησε ο 2ος γύρος (14η) της Stoiximan Super League 1.
Ο Λεβαδειακός χρειάστηκε λίγα λεπτά για να επικρατήσει εντός έδρας με 3-0 της ΑΕΛ ενώ ο ΟΦΗ σκόραρε μόνο στο πρώτο ημίχρονο και έφτασε στο άνετο 3-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό.
Στο τελευταίο χρονικά ματς η Κηφισιά έμεινε στο 0-0 με τον Αστέρα AKTOR. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή με σπουδαία παιχνίδια.
Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Βόλο.
Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0
Επέστρεψε μετά από δύο αγωνιστικές στις νίκες ο Λεβαδειακός και το έκανε με εμφατικό τρόπο. Στο «Λάμπρος Κατσώνης» κέρδισε 3-0 την ΑΕΛ η οποία είχε για πρώτη φορά τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της.
Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου προηγήθηκε 1-0 στο 42' με όμορφο γκολ του Κωστή και στο 2ο έκανε πάρτι στο χορτάρι. Στο 56' ο Λαγιούς βρήκε δίχτυα για το 2-0 και μετά από πέντε λεπτά (61') ο Όζμπολτ έγραψε το τελικό 3-0.
Ο Λεβαδειακός είχε ευκαιρία και για 4ο γκολ αλλά ο Παλάσιος που κέρδισε πέναλτι στο 70' το εκτέλεσε χωρίς επιτυχία στο 71'.
ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0
Τόσο ο ΟΦΗ όσο και ο Πανσερραϊκός «καίγονταν» για τη νίκη στο Ηράκλειο.
Οι οπαδοί του ΟΦΗ γκρινιάζουν για τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα της ομάδας και εκείνοι του Πανσερραϊκού βλέπουν την ομάδα τους στον πάτο της βαθμολογίας με μια νίκη σε 13 ματς.
Δυστυχώς για τα «Λιοντάρια» η μια νίκη παρέμεινε και μετά την 14η αγωνιστική. Αν και ο Μάρας είχε ευκαιρία να ανοίξει το σκορ με πέναλτι στο 6' σούταρε και έστειλε τη μπάλα στα.. πουλιά.
ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0
Τόσο ο ΟΦΗ όσο και ο Πανσερραϊκός «καίγονταν» για τη νίκη στο Ηράκλειο.
Οι οπαδοί του ΟΦΗ γκρινιάζουν για τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα της ομάδας και εκείνοι του Πανσερραϊκού βλέπουν την ομάδα τους στον πάτο της βαθμολογίας με μια νίκη σε 13 ματς.
Δυστυχώς για τα «Λιοντάρια» η μια νίκη παρέμεινε και μετά την 14η αγωνιστική. Αν και ο Μάρας είχε ευκαιρία να ανοίξει το σκορ με πέναλτι στο 6' σούταρε και έστειλε τη μπάλα στα.. πουλιά.
Η ομάδα του Χρήστου Κόντη εκμεταλλεύτηκε το ... δώρο και καθάρισε το ματς στο πρώτο μέρος. Ο Σαλσέδο έγραψε το 1-0 στο 16' και στο 42' ο Ανδρούτσος κέρδισε πέναλτι. Ο Φούντας πήρε φόρα και στο 45' έγραψε το 2-0 με πέναλτι.
Στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο 45+4' ο Σαλσέδο διπλασίασε τα γκολ του και ο ΟΦΗ πήγε στα αποδυτήρια με το ... μαξιλαράκι του 3-0. Οι Κρητικοί ήταν καλύτεροι και στο 2ο μέρος και έφτασαν χωρίς να πετύχουν άλλο γκολ στην 4η τους νίκη.
Κηφισιά - Αστέρας AKTOR 0-0
Άτυχη η Κηφισιά στη Νίκαια, άξιζε το τρίποντο αλλά πήρε μόνο έναν βαθμό από τους Αρκάδες. Τα δοκάρια σταμάτησαν την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο η οποία έφτασε στους 17 βαθμούς.
Το πρώτο δοκάρι σημειώθηκε στο 44'. Ο Αντόνισε πάτησε την μπάλα στον Πόμπο και το σουτ του τράνταξε το δεξί δοκάρι του Παπαδόπουλου.
Στο 66' ο Τεττέη έκλεψε την μπάλα, πέρασε τον Τριανταφυλλόπουλο και σούταρε στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι! Ο Αστέρας είχε την καλύτερη του φάση στο 73' όταν ο Μακέντα γύρισε, σούταρε και ο Ραμίρεζ μπλόκαρε με δυσκολία.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (14η)
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0
ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0
Κηφισιά - Αστέρας AKTOR 0-0
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
17:30 Παναιτωλικός - ΑΕΚ
18:00 Ατρόμητος-ΠΑΟΚ
20:00 Άρης-Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός - Βόλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 14 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 34
2. ΠΑΟΚ 32
3. ΑΕΚ 31
4. Λεβαδειακός 25
5. Βόλος 22
6. Παναθηναϊκός 19
7. Άρης 17
8. Άρης
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13
11. ΟΦΗ 12
12. Ατρόμητος 9
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5
*Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Βόλος, Άρης, Παναιτωλικός, Ατρόμητος, ΟΦΗ έχουν 13 αγώνες και ο Παναθηναϊκός έχει 12.
