Τριάρες για Λεβαδειακό και ΟΦΗ, τα δοκάρια σταμάτησαν την Κηφισιά, δείτε τα γκολ και την βαθμολογία
SPORTS
Super League 1 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Άρης Κηφισιά ΟΦΗ Πανσερραϊκός Λεβαδειακός ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης

Τριάρες για Λεβαδειακό και ΟΦΗ, τα δοκάρια σταμάτησαν την Κηφισιά, δείτε τα γκολ και την βαθμολογία

Ο Λεβαδειακός 3-0 την ΑΕΛ και ο ΟΦΗ 3-0 τον Πανσερραϊκό - Κόλλησαν στο μηδέν η Κηφισιά και ο Αστέρας Τρίπολης στη Νίκαια

Τριάρες για Λεβαδειακό και ΟΦΗ, τα δοκάρια σταμάτησαν την Κηφισιά, δείτε τα γκολ και την βαθμολογία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με δύο τριάρες και μια λευκή ισοπαλία ξεκίνησε ο 2ος γύρος (14η) της Stoiximan Super League 1. 

Ο Λεβαδειακός χρειάστηκε λίγα λεπτά για να επικρατήσει εντός έδρας με 3-0 της ΑΕΛ ενώ ο ΟΦΗ σκόραρε μόνο στο πρώτο ημίχρονο και έφτασε στο άνετο 3-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό. 

Στο τελευταίο χρονικά ματς η Κηφισιά έμεινε στο 0-0 με τον Αστέρα AKTOR. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή με σπουδαία παιχνίδια. 

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Βόλο. 


Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0 

Επέστρεψε μετά από δύο αγωνιστικές στις νίκες ο Λεβαδειακός και το έκανε με εμφατικό τρόπο. Στο «Λάμπρος Κατσώνης» κέρδισε 3-0 την ΑΕΛ η οποία είχε για πρώτη φορά τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της. 



Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου προηγήθηκε 1-0 στο 42' με όμορφο γκολ του Κωστή και στο 2ο έκανε πάρτι στο χορτάρι. Στο 56' ο Λαγιούς βρήκε δίχτυα για το 2-0 και μετά από πέντε λεπτά (61') ο Όζμπολτ έγραψε το τελικό 3-0. 

Κλείσιμο
Ο Λεβαδειακός είχε ευκαιρία και για 4ο γκολ αλλά ο Παλάσιος που κέρδισε πέναλτι στο 70' το εκτέλεσε χωρίς επιτυχία στο 71'. 

ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0 

Τόσο ο ΟΦΗ όσο και ο Πανσερραϊκός «καίγονταν» για τη νίκη στο Ηράκλειο.

Οι οπαδοί του ΟΦΗ γκρινιάζουν για τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα της ομάδας και εκείνοι του Πανσερραϊκού βλέπουν την ομάδα τους στον πάτο της βαθμολογίας με μια νίκη σε 13 ματς. 

Δυστυχώς για τα «Λιοντάρια» η μια νίκη παρέμεινε και μετά την 14η αγωνιστική. Αν και ο Μάρας είχε ευκαιρία να ανοίξει το σκορ με πέναλτι στο 6' σούταρε και έστειλε τη μπάλα στα.. πουλιά. 



Η ομάδα του Χρήστου Κόντη εκμεταλλεύτηκε το ... δώρο και καθάρισε το ματς στο πρώτο μέρος. Ο Σαλσέδο έγραψε το 1-0 στο 16' και στο 42' ο Ανδρούτσος κέρδισε πέναλτι. Ο Φούντας πήρε φόρα και στο 45' έγραψε το 2-0 με πέναλτι. 

Στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο 45+4' ο Σαλσέδο διπλασίασε τα γκολ του και ο ΟΦΗ πήγε στα αποδυτήρια με το ... μαξιλαράκι του 3-0.  Οι Κρητικοί ήταν καλύτεροι και στο 2ο μέρος και έφτασαν χωρίς να πετύχουν άλλο γκολ στην 4η τους νίκη. 


Κηφισιά - Αστέρας AKTOR 0-0 

Άτυχη η Κηφισιά στη Νίκαια, άξιζε το τρίποντο αλλά πήρε μόνο έναν βαθμό από τους Αρκάδες. Τα δοκάρια σταμάτησαν την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο η οποία έφτασε στους 17 βαθμούς. 

Το πρώτο δοκάρι σημειώθηκε στο 44'. Ο Αντόνισε πάτησε την μπάλα στον Πόμπο και το σουτ του τράνταξε το δεξί δοκάρι του Παπαδόπουλου. 

Connatix Player: 1d7b8e49-442f-4c5f-92d5-9d1f709a5544 - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba

Στο 66'  ο Τεττέη έκλεψε την μπάλα, πέρασε τον Τριανταφυλλόπουλο και σούταρε στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι! Ο Αστέρας είχε την καλύτερη του φάση στο 73' όταν ο Μακέντα γύρισε, σούταρε και ο Ραμίρεζ μπλόκαρε με δυσκολία. 


Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (14η)
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 
Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0
ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0 
Κηφισιά - Αστέρας AKTOR 0-0 
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 
17:30 Παναιτωλικός - ΑΕΚ 
18:00 Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 
20:00 Άρης-Ολυμπιακός 
21:00 Παναθηναϊκός - Βόλος 


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 14 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 34 
2. ΠΑΟΚ 32
3. ΑΕΚ 31
4. Λεβαδειακός 25 
5. Βόλος 22 
6. Παναθηναϊκός 19 
7. Άρης 17
8. Άρης 
9. Παναιτωλικός 15 
10. Αστέρας AKTOR 13
11. ΟΦΗ 12 
12. Ατρόμητος 9
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5 
*Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Βόλος, Άρης, Παναιτωλικός, Ατρόμητος, ΟΦΗ έχουν 13 αγώνες και ο Παναθηναϊκός έχει 12.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης