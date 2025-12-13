Τριάρες για Λεβαδειακό και ΟΦΗ, τα δοκάρια σταμάτησαν την Κηφισιά, δείτε τα γκολ και την βαθμολογία





Αντόνισε πάτησε την μπάλα στον Πόμπο και το σουτ του τράνταξε το δεξί δοκάρι του Παπαδόπουλου.

ο Τεττέη έκλεψε την μπάλα, πέρασε τον Τριανταφυλλόπουλο και σούταρε στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι! Ο Αστέρας είχε την καλύτερη του φάση στο 73' όταν ο Μακέντα γύρισε, σούταρε και ο Ραμίρεζ μπλόκαρε με δυσκολία.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη εκμεταλλεύτηκε το ... δώρο και καθάρισε το ματς στο πρώτο μέρος. Ο Σαλσέδο έγραψε το 1-0 στο 16' και στο 42' ο Ανδρούτσος κέρδισε πέναλτι. Ο Φούντας πήρε φόρα και στο 45' έγραψε το 2-0 με πέναλτι.Στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο 45+4' ο Σαλσέδο διπλασίασε τα γκολ του και ο ΟΦΗ πήγε στα αποδυτήρια με το ... μαξιλαράκι του 3-0. Οι Κρητικοί ήταν καλύτεροι και στο 2ο μέρος και έφτασαν χωρίς να πετύχουν άλλο γκολ στην 4η τους νίκη.Άτυχη η Κηφισιά στη Νίκαια, άξιζε το τρίποντο αλλά πήρε μόνο έναν βαθμό από τους Αρκάδες. Τα δοκάρια σταμάτησαν την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο η οποία έφτασε στους 17 βαθμούς.Το πρώτο δοκάρι σημειώθηκε στο 44'. ΟΣτο 66'Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0Κηφισιά - Αστέρας AKTOR 0-017:30 Παναιτωλικός - ΑΕΚ18:00 Ατρόμητος-ΠΑΟΚ20:00 Άρης-Ολυμπιακός21:00 Παναθηναϊκός - Βόλος1. Ολυμπιακός 342. ΠΑΟΚ 323. ΑΕΚ 314. Λεβαδειακός 255. Βόλος 226. Παναθηναϊκός 197. Άρης 178. Άρης9. Παναιτωλικός 1510. Αστέρας AKTOR 1311. ΟΦΗ 1212. Ατρόμητος 913. ΑΕΛ Novibet 814. Πανσερραϊκός 5*Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Βόλος, Άρης, Παναιτωλικός, Ατρόμητος, ΟΦΗ έχουν 13 αγώνες και ο Παναθηναϊκός έχει 12.