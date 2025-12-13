«Καθάρισε» στην 4η περίοδος η Μύκονος, 75-65 την Καρδίτσα, βίντεο

Η Μύκονος έκανε εξαιρετική τέταρτη περίοδο και έφτασε στη νίκη με 75-65 επί της Καρδίτσας.

Κάνοντας εξαιρετική τέταρτη περίοδο όταν και έτρεξε σερί 18-0 κρατώντας τους αντιπάλους της για πάνω από 8 αγωνιστικά λεπτά δίχως σκορ, η Μύκονος επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 75-65 της Καρδίτσας στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 10ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL.







Οι νεοφώτιστοι πλέον βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-5 και «έπαισαν» στη βαθμολογία την ομάδα της Καρδίτσας, έχοντας προς ώρας το πλεονέκτημα από τη νίκη τους.

Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά στο τέλος της τρίτης περιόδου και στο ξεκίνημα της τέταρτης. Στο 29' οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με το καλάθι του Ντέιμιεν Τζέφερσον με 57-55 αλλά θα έκαναν να ξανασκοράρουν περισσότερα από 8 αγωνιστικά λεπτά. Σε αυτό το διάστημα η Μύκονος έτρεξε σερί 18-0 (!) και καράφερε να προηγηθεί με 73-57 στο 36'. Οι Θεσσαλοί σκόραραν και πάλι με τον Έλις στο 38' και κατάφεραν με ένα επιμέρους 8-2 στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα να περιορίσουν την έκταση της τελικής διαφοράς.

Ωστόσο η ομάδα της Μυκόνου που είχε καταφέρει να χτίσει μία μικρή διαφορά (44-37) στο πρώτο ημίχρονο, αλλά την απώλεσε στο τρίτο δεκάλεπτο, πήρε τη νίκη με +10 έχοντας προβάδισμα στην ισοβαθμία.

Ο Μάιλς Χέσον με 27 πόντους (8/11 δίποντα) και 3 ριμπάουντ χωρίς να κάνει λάθος, ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές που είχαν ακόμη τον Ταϊρί Απλεμπι με 18 πόντους και 8 ασίστ και τον Κέντρικ Ρέι με 11 πόντους, 5 ασίστ και 5 κλεψίματα. Για την Καρδίτσα Ιαπωνική πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπράντον Τζέφερσον με 22 πόντους ενώ από 11 πόντους είχαν οι Ελ Έλις και Ντέιμιεν Τζέφερσον.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 44-37, 58-57, 75-65.