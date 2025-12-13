Ντέρμπι από τα παλιά στο Ιβανώφειο: Ο Άρης 82-80 τον Ηρακλή, βίντεο

«Κιτρινόμαυρο» βάφτηκε το τρίτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τον πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου, αφού ο Άρης νίκησε τον Ηρακλή με 82-80 στο Ιβανώφειο για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η νίκη άλλαξε πολλές φορές χέρια στη διάρκεια του αγώνα και ειδικά στο τελευταίο τρίλεπτο, με τους «κίτρινους» να αποδεικνύονται πιο ψύχραιμοι για να φτάσουν στην επικράτηση. Για τον Άρη αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη και συνολικά η τρίτη νίκη του σε πέντε παιχνίδια Πρωταθλήματος υπό τις οδηγίες του Ιγκόρ Μίλισιτς. Στο διπλό που τον ανέβασε στο 4-5 τον καθοδήγησαν ο Μπράις Τζόουνς με 26 πόντους, 10/12 σουτ, τέσσερα ριμπάουντ, πέντε ασίστ και ο Αμίν Νουά με 17 πόντους και εννιά ριμπάουντ. Αμφότεροι μάλιστα ήταν καθοριστικοί στα τελευταία λεπτά.











Για τον Ηρακλή μπήκε τέλος στο σερί των τριών νικών του στη Stoiximan GBL και παράλληλα στο αήττητο του νέου προπονητή του, Ζόραν Λούκιτς. Κορυφαίοι των γηπεδούχων ήταν ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν με 25 πόντους, 8/17 σουτ, πέντε ριμπάουντ, έξι ασίστ και ο Ντι Τζέι Φάντεμπεργκ με 18 πόντους και 6/12 σουτ.

Με οχτώ γρήγορους πόντους του Μπράις Τζόουνς ο Άρης Betsson προηγήθηκε στο πρώτο πεντάλεπτο με 11-9 όμως ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν έβαλε μπροστά τον Ηρακλή (16-14 στο 8’). Στο τέλος της πρώτης περιόδου όμως οι φιλοξενούμενοι με ένα 7-0, ήταν μπροστά με 21-16 έχοντας μόλις δύο λάθη έναντι έξι των γηπεδούχων. Η είσοδος του Μιχάλη Τσαϊρέλη που άρχισε την τέταρτη θητεία του με τα «κιτρινόμαυρα», έδωσε λύσεις στον Άρη Betsson που βρέθηκε στο +9 (24-33 στο 14΄). Ο Ηρακλής ανέβασε την ένταση στην άμυνα του και αντέδρασε, μειώνοντας στους τρεις (30-33) και στον έναν (36-37). Έτσι στα μισά του δρόμου μόλις δύο πόντοι χώριζαν τις δύο ομάδες (37-39).

Το ντέρμπι παρέμεινε κλειστό ως το τέλος του. Στη διάρκεια της τρίτης περιόδου δεν υπήρξε ομάδα που να πήρε προβάδισμα μεγαλύτερο των τεσσάρων πόντων (41-45 στο 23’) και στο τέλος της όλα προμήνυαν ένα πολύ ενδιαφέρον φινάλε (55-56). Ο Ηρακλής προηγήθηκε με 64-60 στο 33’ αλλά ο Άρης Betsson με τον Κουλμπόκα να αφυπνίζεται, έκανε επιμέρους 10-1 (65-70 στο 35’).

Μπαίνοντας στο τελευταίο τρίλεπτο οι «κιτρινόμαυροι» ήταν μπροστά με 75-70 αλλά στα 1:16 από το τέλος, ο Ηρακλής προσπέρασε με 77-76 με βολές του Φάντεμπεργκ, ένα γκολ-φάουλ και ένα λέι απ του Ράιτ-Φόρμαν (77-76). Ο Νουά με τρίποντο στα 59’’ έκανε το 77-79, ο Ράιτ-Φόρμαν απάντησε με τον ίδιο τρόπο στα 37’’ για το 80-79 και ο Τζόουνς έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Άρη Betsson (80-81) στα 16’’. O Ηρακλής έκανε λάθος στην επαναφορά της μπάλας και ο Άντζουκιτς με 1/2 βολές «έγραψε» το τελικό 80-82, αφού ο Ράιτ-Φόρμαν αστόχησε στο τρίποντο.

Τα δεκάλεπτα: 16-21, 37-39, 55-56, 80-82





