Ολυμπιακός: Χωρίς Ρέτσο, Μπιανκόν και Ροντινέι η αποστολή για το παιχνίδι με τον Άρη
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κυριακή (20:00) τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης
Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για ν' αντιμετωπίσει την Κυριακή (20:00) τον Άρη σε αγώνα της 14ης ημέρας της Stoiximan Super League.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι στην 1η θέση και θέλει νίκη στο Βικελίδης για να παραμείνει μόνη της στην κορυφή.
Εκτός αποστολής έμειναν οι Ρέτσος, Ροντινέι, Μπιανκόν και Πασχαλάκης.
H αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
