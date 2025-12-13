ΠΑΟΚ: Χωρίς πέντε στο Περιστέρι για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο
ΠΑΟΚ: Χωρίς πέντε στο Περιστέρι για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται την Κυριακή (18:00) με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι

ΠΑΟΚ: Χωρίς πέντε στο Περιστέρι για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου για την αναμέτρηση κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι (Κυριακή 14/12, 18:00), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Η τελευταία πρόβα, που διεξήχθη το πρωί του Σαββάτου (13/12) στη Νέα Μεσημβρία, περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις, με τον προπονητή του ΠΑΟΚ να μην ανακοινώνει αποστολή - για μία ακόμη φορά.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του, ουσιαστικά, τους παίκτες στους οποίους δεν υπολόγιζε και την περασμένη Πέμπτη (11/12), στο ισόπαλο 3-3 με τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία, για το Europa League.

Οι Ντέγιαν Λόβρεν, Δημήτρης Πέλκας, Γιώργος Γιακουμάκης, Ζόαν Σάστρε και Γιάννης Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία και, φυσικά, δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή.


