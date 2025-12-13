Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Σκηνές ντροπής στην περιοδεία του Μέσι στην Ινδία: Απόλυτο χάος και επεισόδια (videos)
Από άσχημα γεγονότα επισκιάστηκε η μεγάλη περιοδεία του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία, η οποία ξεκίνησε σήμερα (13/12) από το γήπεδο της Σολτ Λέικ στην Καλκούτα
Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ, πλήθος οπαδών έσκισε τα καθίσματα και τα πέταξε στο γήπεδο, μετά την σύντομη επίσκεψη του «pulga» στο γήπεδο.
Ο Μέσι βρίσκεται στην Ινδία στο περιθώριο περιοδείας κατά την οποία έχει προγραμματιστεί να δει συναυλίες, σεμινάρια ποδοσφαίρου νέων, ένα τουρνουά πάντελ και να λάβει μέρος σε φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες σε εκδηλώσεις στην Καλκούτα, στην Χαϊντεραμπάντ, στην Βομβάη και στο Νέο Δελχί.
