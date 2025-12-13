Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Τέλος ο Ελ Καάμπι από τον Ολυμπιακό;
Ο Αγιούμπ Ελ Καάμπι, ο 32χρονος Μαροκινός σέντερ φορ που έχει αφήσει ισχυρό σημάδι στον Ολυμπιακό τα τελευταία δύο χρόνια, φαίνεται πως έχει αποφασίσει να αλλάξει ρότα στην καριέρα του και να αποχωρήσει.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από δημοσιεύματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ο Ελ Καάμπι έχει καταλήξει στην απόφαση να φύγει από τον Πειραιά και να συνεχίσει την καριέρα του, με τον γαλλικό σύλλογο Μαρσέιγ να παρουσιάζεται ως πιθανός επόμενος σταθμός στην καριέρα του τα επόμενα χρόνια. Αυτή η εξέλιξη έρχεται παρά την επιθυμία της διοίκησης του Ολυμπιακού να τον κρατήσει στο ρόστερ της, καθώς οι διαπραγματεύσεις για ανανέωση συμβολαίου δεν έχουν αποδώσει μέχρι σήμερα αποτέλεσμα και η ομάδα εξετάζει τώρα σοβαρά το ενδεχόμενο να τον παραχωρήσει τον Ιανουάριο προκειμένου να αποφύγει την πιθανότητα να τον χάσει ως ελεύθερο παίκτη το ερχόμενο καλοκαίρι.
