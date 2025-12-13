Τέλος ο Ελ Καάμπι από τον Ολυμπιακό;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από δημοσιεύματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ο Ελ Καάμπι έχει καταλήξει στην απόφαση να φύγει από τον Πειραιά και να συνεχίσει την καριέρα του, με τον γαλλικό σύλλογο Μαρσέιγ να παρουσιάζεται ως πιθανός επόμενος σταθμός στην καριέρα του τα επόμενα χρόνια. Αυτή η εξέλιξη έρχεται παρά την επιθυμία της διοίκησης του Ολυμπιακού να τον κρατήσει στο ρόστερ της, καθώς οι διαπραγματεύσεις για ανανέωση συμβολαίου δεν έχουν αποδώσει μέχρι σήμερα αποτέλεσμα και η ομάδα εξετάζει τώρα σοβαρά το ενδεχόμενο να τον παραχωρήσει τον Ιανουάριο προκειμένου να αποφύγει την πιθανότητα να τον χάσει ως ελεύθερο παίκτη το ερχόμενο καλοκαίρι.