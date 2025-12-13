Τέλος ο Ελ Καάμπι από τον Ολυμπιακό;
SPORTS

Τέλος ο Ελ Καάμπι από τον Ολυμπιακό;

Ο Αγιούμπ Ελ Καάμπι, ο 32χρονος Μαροκινός σέντερ φορ που έχει αφήσει ισχυρό σημάδι στον Ολυμπιακό τα τελευταία δύο χρόνια, φαίνεται πως έχει αποφασίσει να αλλάξει ρότα στην καριέρα του και να αποχωρήσει.

Τέλος ο Ελ Καάμπι από τον Ολυμπιακό;
UPD:
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από δημοσιεύματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ο Ελ Καάμπι έχει καταλήξει στην απόφαση να φύγει από τον Πειραιά και να συνεχίσει την καριέρα του, με τον γαλλικό σύλλογο Μαρσέιγ να παρουσιάζεται ως πιθανός επόμενος σταθμός στην καριέρα του τα επόμενα χρόνια. Αυτή η εξέλιξη έρχεται παρά την επιθυμία της διοίκησης του Ολυμπιακού να τον κρατήσει στο ρόστερ της, καθώς οι διαπραγματεύσεις για ανανέωση συμβολαίου δεν έχουν αποδώσει μέχρι σήμερα αποτέλεσμα και η ομάδα εξετάζει τώρα σοβαρά το ενδεχόμενο να τον παραχωρήσει τον Ιανουάριο προκειμένου να αποφύγει την πιθανότητα να τον χάσει ως ελεύθερο παίκτη το ερχόμενο καλοκαίρι.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης