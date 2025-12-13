Euroleague: Δεύτερη σερί ήττα για τον Ολυμπιακό, πήρε το σερβικό ντέρμπι η Παρτίζαν, στην κορυφή παρέμεινε η Χαποέλ
Euroleague: Δεύτερη σερί ήττα για τον Ολυμπιακό, πήρε το σερβικό ντέρμπι η Παρτίζαν, στην κορυφή παρέμεινε η Χαποέλ
Οι ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν στην Βαρκελώνη με 98-85 από τη Μπαρτσελόνα και έπεσαν στο 8-6 με τους Καταλανούς να πιάνουν την Βαλένθια στην 2η θέση - «Διπλό» η Φενέρ στο Μονακό - Νίκες για Παρτίζαν και Ντουμπάι
Η Μπαρτσελόνα υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του στη EuroLeague, επικρατώντας με 98-85 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου. Αυτή ήταν η έκτη φετινή ήττα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που βρέθηκε να χάνει με 19 πόντους (83-64) στο 34' και πλέον στρέφεται στον εντός έδρας αγώνα με τη Βαλένθια (16/12, 21:15).
Δεύτερη σερί ήττα για τον Ολυμπιακό, 98-85 η Μπαρτσελόνα
Κατώτερος της Μπαρτσελόνα, και στα δύο μισά του παρκέ, αποδείχτηκε ο Ολυμπιακός, γνωρίζοντας την ήττα με 98-85, στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» για την 15η αγωνιστική της Euroleague.
To επιμέρους σκορ 30-17 των Καταλανών στην 3η περίοδο εξαιτίας της κακής αμυντικής λειτουργίας των «ερυθρόλευκων», τα 19 επιθετικά ριμπάουντ έναντι των 9 του Ολυμπιακού, οι 28 πόντοι του Ουίλι Κλάιμπερν (7/10 τρίποντα) και οι 24 του Κέβιν Πάντερ (3/4 τρίποντα) υποχρέωσαν την ομάδα του Πειραιά σε μία 2η διαδοχική ήττα και στην 6η στο σύνολο.
Ο Ολυμπιακός που δεν είχε απόψε (12/12) τον τραυματία Τάισον Ουόρντ (οστικό οιδημα) έχει πλέον ρεκόρ 8-6, με αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής του ματς με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ. Η Μπαρτσελόνα ανέβηκε στο 10-5, χάρη στην 3η διαδοχική νίκη της μετά από αυτές επί των Βιλερμπάν και Ερυθρού Αστέρα.
Οι «μπλαουγκράνα» είχαν 50% έξω από τη γραμμή των 6.75 με 13/26, την ώρα που οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα τέλειωσαν το ματς με ποσοστό 33.3% (7/21).
Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, με 22 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε 19 πόντους, ενώ από 11 πόντους σημείωσαν οι Χολ (και 8ρ.) και Φουρνιέ. Ο Τόμας Ουόκαπ μοίρασε 10 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-39, 72-56, 98-85
Πήρε το ντέρμπι του Βελιγραδίου η Παρτιζάν, 79-76 τον Ερυθρό Αστέρα
Με επική αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο, η Παρτιζάν έφυγε νικήτρια από τη Belgrade Arena στο κλασικό ντέρμπι του Βελιγραδίου, για τη 15η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Μίρκο Οτσόκολιτς επικράτησε 79-76 του Ερυθρού Αστέρα και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-9, ενώ ο Αστέρας υποχώρησε στο 9-6.
Όπως ήταν αναμενόμενο, στο ξεκίνημα του ματς οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, αν και η Παρτιζάν έχασε νωρίς το προβάδισμα (8-5 στο 5΄) και δεν μπόρεσε να το επανακτήσει για τα επόμενα 33 λεπτά. Βρισκόταν, πάντως, κοντά στη μεγάλη της αντίπαλο με τον Μπόνγκα να κερδίζει σημαντικές μάχες κάτω από τα καλάθια. Με το ημίχρονο στο 35-39 τίποτα δεν προμήνυε την... καταιγίδα που θα ακολουθούσε. Ο Αστέρας κυριάρχησε ολοκληρωτικά και με εκπληκτική άμυνα κατάφερε να χτίσει διαφορά 16 πόντων (44-60 στο 29΄) με τον Τζόρνταν Νουόρα να είναι ασταμάτητος και να πετυχαίνει 13 πόντους στην 3η περίοδο.
Όμως στο σημείο εκείνο ήταν η σειρά της Παρτιζάν. Με φοβερό επί μέρους σκορ 20-7 πλησίασε σε απόσταση βολής στο μέσον της τελευταίας περιόδου (64-67 στο 35΄). Με ηγέτη τον Ουάσινγκτον οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά 73-72 στο 38΄ για πρώτη φορά μετά από το 5ο λεπτό. Η ψυχολογία είχε αλλάξει «στρατόπεδο» και η ομάδα του Μίρκο Οτσόκολιτς αναδείχθηκε νικήτρια με 79-76. Κορυφαίοι της Παρτιζάν οι Ουάσινγκτον 25π., Μπόνγκα 16π., 11ρ. και Ταϊρίκ Τζόουνς 15π., 8ρ., ενώ οι καλύτεροι του Αστέρα ήταν οι Νουόρα 20π. (4/9 τρίποντα), 7ρ, Μπάτλερ 20π. (3/9 τρίποντα)
Δεν το... κουνάει από την κορυφή η Χαποέλ, 79-74 την Βίρτους
Ακλόνητη στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague, παρέμεινε η Χαποέλ Τελ Αβίβ μετά το μεγάλο «διπλό» στην Μπολόνια, για την 15η αγωνιστική. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη κατάφερε με ένα σφυροκόπημα στην τελευταία περίοδο να κόψει πρώτη το νήμα του τερματισμού με 79-74, ολοκληρώνοντας μία μεγάλη ανατροπή και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 11-4. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί υποχώρησαν στο 7-8 και έχασαν έδαφος στην προσπάθεια τους να εισέλθουν στη δεκάδα.
Οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά, βρέθηκαν ακόμη και στο +14 (42-28) στο 17΄, ενώ έδειχναν αποφασισμένοι για τη δεύτερη σερί νίκη τους. Ωστόσο, στον... επίλογο του αγώνα, οι Ισραηλινοί έδεσαν την άμυνα τους, ισορρόπησαν τα ριμπάουντ και με ρεσιτάλ παραγωγικότητας απάντησαν με επιμέρους σκορ 29-17, «αρπάζοντας» το «διπλό» και παραμένοντας μόνοι στην κορυφή.
Πρωταγωνιστές των νικητών οι Ελάια Μπράιαντ και Νταν Οτούρου (10ρ.) με 22 και 21 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τη Βίρτους των 18 λαθών ξεχώρισε ο Μάθιου Μόργκαν με 21 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 42-36, 57-50, 74-79
Ανατροπή από το -17 και τεράστιο «διπλό» για τη Φενερ στο Πριγκιπάτο
Η Φενερμπαχτσέ πέρασε και από το Πριγκιπάτο, συνεχίζοντας τη βαθμολογική αναρρίχηση της προς της κορυφή. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε με 92-86 της Μονακό, για την 15η αγωνιστική της Euroleague, συμπληρώνοντας -πριν τον Παναθηναϊκό (16/12)- τις έξι σερί νίκες και εννέα στο σύνολο (χρωστάει το ματς με τον Ολυμπιακό). Στον αντίποδα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υπέστη την έκτη ήττα της και είδε το σερί των τριών ευρωπαϊκών νικών να ολοκληρώνεται ενώπιον του κοινού της.
Η τουρκική ομάδα, η οποία επέστρεψε από το -17 (67-50 στο 28΄), εξαργύρωσε το εξαιρετικό της τέταρτο δεκάλεπτο, όταν αποφάσισε να «σφίξει» την άμυνα της και με ρεσιτάλ παραγωγικότητας (επιμέρους σκορ 17-32) να σημειώσει την ανατροπή και τελικά να «αποδράσει» με ένα πολύτιμο «διπλό».
Τεράστια εμφάνιση από τον Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος εκτός από τους 24 πόντους που σημείωσε πέτυχε και το καθοριστικότερο τρίποντο στο 36΄, χαρίζοντας το προβάδισμα στη Φενέρ (82-85) και δίνοντας το έναυσμα για ένα σερί 9-0, με το οποίο οι φιλοξενούμενοι έγραψαν το 82-91 στα 59΄΄ για τη λήξη και κλείδωσαν τη νίκη.
Από τη Μονακό πάλεψαν οι Τζέιμς και Ντιαλό με 20 και 18 πόντους, αντίστοιχα.
Τα δεκάλεπτα: 21-14, 46-38, 69-60, 86-92
Επιστροφή στις νίκες για την Ντουμπάι, 89-88 την Μπάγερν
Η Ντουμπάι υπερασπίστηκε στο... νήμα την έδρα της, επιστρέφοντας στις νίκες στη Euroleague. Η ομάδα των Εμιράτων επικράτησε με 89-88 της Μπάγερν Μονάχου, για την 15η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 7-8 και συνεχίζοντας την καταδίωξη της δεκάδας. Στον αντίποδα, οι Βαυαροί υπέστησαν την έκτη διαδοχική ήττα τους και δέκατη στο σύνολο.
Οι Γερμανοί επέβαλαν μέσα από την εξαιρετική άμυνα τον ρυθμό τους από το δεύτερο δεκάλεπτο και όδευαν ολοταχώς προς το «διπλό», ξεφεύγοντας στο 25΄ ακόμη και με 12 πόντους (44-56). Ωστόσο, οι γηπεδούχοι βρήκαν το περιφερειακό σουτ στην τέταρτη περίοδο, η άμυνα ήταν αποτελεσματική και στο 37΄ πέτυχαν την ανατροπή (80-79). Οι Λούσιτς και Ομπστ απάντησαν από τα 6,75 για το νέο προβάδισμα της Μπάγερν και το ματς μετετράπη σε... ντέρμπι, μέχρι ο Ράιτ να λύσει τον... γόρδιο δεσμό, ευστοχώντας σε buzzer beater δίποντο και διαμορφώνοντας το τελικό 89-88.
Κορυφαίος των νικητών ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με 22 πόντους και το νικητήριο σουτ, ενώ από την Μπάγερν πάλεψε ο Αντρέας Ομπστ με 21.
Τα δεκάλεπτα: 24-23, 42-46, 58-66, 89-88
Σε αναμετρήσεις της 15ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Παναθηναϊκός 96-89
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 92-84
Βαλένθια (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 94-82
Παρί (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 105-108
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 94-87
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ολυμπιακός 98-85
Ντουμπάι (ΗΑΕ)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 89-88
Μονακό (Μονακό)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 86-92
Παρτιζάν (Σερβία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 79-76
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 74-79
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 11-4
Βαλένθια (Ισπανία) 10-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 10-5
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-6
Μονακό (Μονακό) 9-6
Παναθηναϊκός 9-6
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-6
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-6
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 9-5
Ολυμπιακός 8-6
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 8-7
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-8
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 7-8
Παρτιζάν (Σερβία) 6-9
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-10
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-10
Παρί (Γαλλία) 5-10
Μπασκόνια (Ισπανία) 5-10
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-10
Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-12
Επόμενη αγωνιστική (16η)
Τρίτη 16/12
18:00 Dubai Basketball-Μακάμπι
19:45 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας
21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα
Τετάρτη 17/12
20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές
21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν
21:30 Παρτίζαν-Βίρτους
21:30 Μπασκόνια-Μονακό
