Euroleague: Δεύτερη σερί ήττα για τον Ολυμπιακό, πήρε το σερβικό ντέρμπι η Παρτίζαν, στην κορυφή παρέμεινε η Χαποέλ

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 35-39, 49-60, 79-76Ακλόνητη στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague, παρέμεινε η Χαποέλ Τελ Αβίβ μετά το μεγάλο «διπλό» στην Μπολόνια, για την 15η αγωνιστική. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη κατάφερε με ένα σφυροκόπημα στην τελευταία περίοδο να κόψει πρώτη το νήμα του τερματισμού με 79-74, ολοκληρώνοντας μία μεγάλη ανατροπή και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 11-4. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί υποχώρησαν στο 7-8 και έχασαν έδαφος στην προσπάθεια τους να εισέλθουν στη δεκάδα.Οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά, βρέθηκαν ακόμη και στο +14 (42-28) στο 17΄, ενώ έδειχναν αποφασισμένοι για τη δεύτερη σερί νίκη τους. Ωστόσο, στον... επίλογο του αγώνα, οι Ισραηλινοί έδεσαν την άμυνα τους, ισορρόπησαν τα ριμπάουντ και με ρεσιτάλ παραγωγικότητας απάντησαν με επιμέρους σκορ 29-17, «αρπάζοντας» το «διπλό» και παραμένοντας μόνοι στην κορυφή.Πρωταγωνιστές των νικητών οι Ελάια Μπράιαντ και Νταν Οτούρου (10ρ.) με 22 και 21 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τη Βίρτους των 18 λαθών ξεχώρισε ο Μάθιου Μόργκαν με 21 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 24-21, 42-36, 57-50, 74-79Η Φενερμπαχτσέ πέρασε και από το Πριγκιπάτο, συνεχίζοντας τη βαθμολογική αναρρίχηση της προς της κορυφή. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε με 92-86 της Μονακό, για την 15η αγωνιστική της Euroleague, συμπληρώνοντας -πριν τον Παναθηναϊκό (16/12)- τις έξι σερί νίκες και εννέα στο σύνολο (χρωστάει το ματς με τον Ολυμπιακό). Στον αντίποδα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υπέστη την έκτη ήττα της και είδε το σερί των τριών ευρωπαϊκών νικών να ολοκληρώνεται ενώπιον του κοινού της.Η τουρκική ομάδα, η οποία επέστρεψε από το -17 (67-50 στο 28΄), εξαργύρωσε το εξαιρετικό της τέταρτο δεκάλεπτο, όταν αποφάσισε να «σφίξει» την άμυνα της και με ρεσιτάλ παραγωγικότητας (επιμέρους σκορ 17-32) να σημειώσει την ανατροπή και τελικά να «αποδράσει» με ένα πολύτιμο «διπλό».Τεράστια εμφάνιση από τον Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος εκτός από τους 24 πόντους που σημείωσε πέτυχε και το καθοριστικότερο τρίποντο στο 36΄, χαρίζοντας το προβάδισμα στη Φενέρ (82-85) και δίνοντας το έναυσμα για ένα σερί 9-0, με το οποίο οι φιλοξενούμενοι έγραψαν το 82-91 στα 59΄΄ για τη λήξη και κλείδωσαν τη νίκη.Από τη Μονακό πάλεψαν οι Τζέιμς και Ντιαλό με 20 και 18 πόντους, αντίστοιχα.Τα δεκάλεπτα: 21-14, 46-38, 69-60, 86-92Η Ντουμπάι υπερασπίστηκε στο... νήμα την έδρα της, επιστρέφοντας στις νίκες στη Euroleague. Η ομάδα των Εμιράτων επικράτησε με 89-88 της Μπάγερν Μονάχου, για την 15η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 7-8 και συνεχίζοντας την καταδίωξη της δεκάδας. Στον αντίποδα, οι Βαυαροί υπέστησαν την έκτη διαδοχική ήττα τους και δέκατη στο σύνολο.Οι Γερμανοί επέβαλαν μέσα από την εξαιρετική άμυνα τον ρυθμό τους από το δεύτερο δεκάλεπτο και όδευαν ολοταχώς προς το «διπλό», ξεφεύγοντας στο 25΄ ακόμη και με 12 πόντους (44-56). Ωστόσο, οι γηπεδούχοι βρήκαν το περιφερειακό σουτ στην τέταρτη περίοδο, η άμυνα ήταν αποτελεσματική και στο 37΄ πέτυχαν την ανατροπή (80-79). Οι Λούσιτς και Ομπστ απάντησαν από τα 6,75 για το νέο προβάδισμα της Μπάγερν και το ματς μετετράπη σε... ντέρμπι, μέχρι ο Ράιτ να λύσει τον... γόρδιο δεσμό, ευστοχώντας σε buzzer beater δίποντο και διαμορφώνοντας το τελικό 89-88.Κορυφαίος των νικητών ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με 22 πόντους και το νικητήριο σουτ, ενώ από την Μπάγερν πάλεψε ο Αντρέας Ομπστ με 21.Τα δεκάλεπτα: 24-23, 42-46, 58-66, 89-88Πέμπτη, 11 ΔεκεμβρίουΑρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Παναθηναϊκός 96-89Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 92-84Βαλένθια (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 94-82Παρί (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 105-108Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 94-87Παρασκευή, 12 ΔεκεμβρίουΜπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ολυμπιακός 98-85Ντουμπάι (ΗΑΕ)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 89-88Μονακό (Μονακό)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 86-92Παρτιζάν (Σερβία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 79-76Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 74-79Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 11-4Βαλένθια (Ισπανία) 10-5Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 10-5Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-6Μονακό (Μονακό) 9-6Παναθηναϊκός 9-6Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-6Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-6Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 9-5Ολυμπιακός 8-6Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 8-7Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-8Ντουμπάι (ΗΑΕ) 7-8Παρτιζάν (Σερβία) 6-9Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-10Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-10Παρί (Γαλλία) 5-10Μπασκόνια (Ισπανία) 5-10Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-10Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-12Τρίτη 16/1218:00 Dubai Basketball-Μακάμπι19:45 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης22:00 Παρί-ΜπαρτσελόναΤετάρτη 17/1220:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν21:30 Παρτίζαν-Βίρτους21:30 Μπασκόνια-Μονακό