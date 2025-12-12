Ανατροπή από το -17 και τεράστιο «διπλό» η Φενερμπαχτσέ στο Πριγκιπάτο επί της Μονακό (86-92)
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης έφτασε τις έξι σερί νίκες στην Euroleague

Η Φενερμπαχτσέ πέρασε και από το Πριγκιπάτο, συνεχίζοντας τη βαθμολογική αναρρίχηση της προς της κορυφή. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε με 92-86 της Μονακό, για την 15η αγωνιστική της Euroleague, συμπληρώνοντας -πριν τον Παναθηναϊκό (16/12)- τις έξι σερί νίκες και εννέα στο σύνολο (χρωστάει το ματς με τον Ολυμπιακό). Στον αντίποδα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υπέστη την έκτη ήττα της και είδε το σερί των τριών ευρωπαϊκών νικών να ολοκληρώνεται ενώπιον του κοινού της.

Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές


Η τουρκική ομάδα, η οποία επέστρεψε από το -17 (67-50 στο 28΄), εξαργύρωσε το εξαιρετικό της τέταρτο δεκάλεπτο, όταν αποφάσισε να «σφίξει» την άμυνα της και με ρεσιτάλ παραγωγικότητας (επιμέρους σκορ 17-32) να σημειώσει την ανατροπή και τελικά να «αποδράσει» με ένα πολύτιμο «διπλό».

Τεράστια εμφάνιση από τον Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος εκτός από τους 24 πόντους που σημείωσε πέτυχε και το καθοριστικότερο τρίποντο στο 36΄, χαρίζοντας το προβάδισμα στη Φενέρ (82-85) και δίνοντας το έναυσμα για ένα σερί 9-0, με το οποίο οι φιλοξενούμενοι έγραψαν το 82-91 στα 59΄΄ για τη λήξη και κλείδωσαν τη νίκη.

Από τη Μονακό πάλεψαν οι Τζέιμς και Ντιαλό με 20 και 18 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 46-38, 69-60, 86-92



