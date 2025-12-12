Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας: Ο γιος του Λεσόρ έκλεψε την παράσταση!
Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας: Ο γιος του Λεσόρ έκλεψε την παράσταση!
Ο γιος του Ματίας Λεσόρ «τρέλανε» τη Beogradska Arena, φορώντας τη φανέλα της Παρτίζαν και πανηγυρίζοντας τα καλάθια απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα
Η Παρτίζαν υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague, στην κατάμεστη Beogradska Arena. Μεταξύ των φίλων της Παρτίζαν ήταν και η σύζυγος του Ματίας Λεσόρ, Τρέισι, μαζί με τον γιο τους, τον μικρό Ματσόν, ο οποίος έκλεψε την παράσταση!
Ο Λεσόρ junior φορούσε τη φανέλα της Παρτίζαν, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή στη μεγάλη αρένα του Βελιγραδίου, πανηγυρίζοντας τα καλάθια απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Λεσόρ αγωνίστηκε στην Παρτίζαν τη διετία 2021–23, πριν υπογράψει στον Παναθηναϊκό, κρατώντας στενούς δεσμούς με τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου.
Εκείνος και η οικογένειά του γνωρίζουν την αποθέωση κάθε φορά που επιστρέφουν στη σερβική πρωτεύουσα από τους φίλους της Παρτίζαν. Κάτι που συνέβη και στο ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα, με τη σύζυγο και τον γιο του να τυγχάνουν θερμής υποδοχής.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο Λεσόρ junior φορούσε τη φανέλα της Παρτίζαν, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή στη μεγάλη αρένα του Βελιγραδίου, πανηγυρίζοντας τα καλάθια απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Λεσόρ αγωνίστηκε στην Παρτίζαν τη διετία 2021–23, πριν υπογράψει στον Παναθηναϊκό, κρατώντας στενούς δεσμούς με τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου.
Εκείνος και η οικογένειά του γνωρίζουν την αποθέωση κάθε φορά που επιστρέφουν στη σερβική πρωτεύουσα από τους φίλους της Παρτίζαν. Κάτι που συνέβη και στο ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα, με τη σύζυγο και τον γιο του να τυγχάνουν θερμής υποδοχής.
🇷🇸🙌 Το… Λεσοράκι στο Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας. pic.twitter.com/k7SUiTbm6Q— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 12, 2025
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα