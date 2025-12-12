Χιμένεθ: Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί κόντρα στον Ολυμπιακό
Μετά από δύο σερί ήττες από τον ΠΑΟΚ ο Άρης αντιμετωπίζει την Κυριακή (20:00) τον Ολυμπιακό
Για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό μίλησε στη Nova ο προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ.
Ο Ισπανός που είδε την ομάδα του να χάνει δύο σερί ματς από τον ΠΑΟΚ θέλει επιστροφή στις νίκες αλλά ξέρει τις δυσκολίες του αγώνα με τους πρωταθλητές.
Παράλληλα έκανε και τον απολογισμό του Άρη στον 1ο γύρο του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 1.
Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ
Για την πορεία του Άρη στον πρώτο γύρο: «Ο πρώτος γύρος για εμάς ήταν αρκετά κακός. Εμείς πρέπει να αναλύσουμε γιατί ο πρώτος γύρος δεν πήγε καλά. Δεν μπορούμε να παραμένουμε στα στοιχεία της στατιστικής. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει σε αυτό το διάστημα. Κατ’ αρχάς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί δύο παιχνίδια που απομένουν μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννης και στη συνέχεια περιμένουμε ότι πριν την επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις τον Ιανουάριο θα έχουμε λύσεις στα προβλήματά μας. Τότε πιστεύω ότι θα δούμε τον πραγματικό Άρη, όπως τον είδαμε στο ξεκίνημά μου στην ομάδα, όταν είχαμε διαθέσιμους όλους τους παίκτες μας».
Για το τι πρέπει να κάνει ο Άρης απέναντι στον Ολυμπιακό για να πάρει τη νίκη: «Πρέπει να έχουμε την ίδια δυναμική με την εκάστοτε ομάδα που παίζουμε αντίπαλοι. Στο πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό παίξαμε καλά και δεν έπρεπε να έχουμε ηττηθεί. Αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν οι ποιοτικοί παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός στην επίθεση, οι οποίοι δεν συγχωρούν, όταν τους δίνεται μια ευκαιρία στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ μας νίκησε στα τελευταία λεπτά. Με τον Παναθηναϊκό αξίζαμε τη νίκη. Με τον ΠΑΟΚ είχαμε από ένα ημίχρονο σε κάθε παιχνίδι (σ.σ. σε Κύπελλο και πρωτάθλημα κατά σειρά). Στο δεύτερο ημίχρονο του τελευταίου αγώνα βγήκαμε εκτός παιχνιδιού κι αυτό δεν πρέπει να συμβεί ξανά. Γενικότερα, πάντως, τα παιχνίδια πρέπει να τα αναλύουμε σε βάθος και να μην μένουμε στα στατιστικά στοιχεία. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να αποτρέψουμε τους πολύ ποιοτικούς παίκτες, που γνωρίζουμε ότι έχει ο Ολυμπιακός, να καθορίσουν τις στιγμές στον αγώνα»..
Για το αν πιστεύει ότι θα παίξει ρόλο η κόπωση του Ολυμπιακού από το εκτός έδρας ματς με την Καϊράτ στο Champions League: «Ο Ολυμπιακός έχει 22 παίκτες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν ανά πάσα στιγμή τέλεια! Εμείς έχουμε πέντε ή έξι παίκτες, που είναι τραυματίες, κι άλλους τόσους, που δεν είναι ακόμη στο 100% των δυνατοτήτων τους. Είναι σημαντικό να τα λέμε αυτά προς τα έξω, για να γνωρίζουν όλοι τι αντιμετωπίζει η ομάδα».
