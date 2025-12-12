Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
ΠΑΟΚ: Εκτός για Ατρόμητο Λόβρεν, Πέλκας, Γιακουμάκης, Σάστρε και Μιχαηλίδης
Μετά την ευρωπαϊκή μάχη με τη Λουντογκόρετς ο Δικέφαλος ταξιδεύει με σημαντικές απουσίες για το κρίσιμο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Super League
O αγώνας με τη Λουντογκόρετς ανήκει στο παρελθόν, ο… μαραθώνιος του ΠΑΟΚ συνεχίζεται με επόμενη στάση το Περιστέρι και την αναμέτρηση κόντρα στον Ατρόμητο, για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να βρει λύσεις σε ουκ ολίγα προβλήματα απουσιών, καθώς εκτός από τις δεδομένες απουσίες των Πέλκα, Γιακουμάκη και Μιχαηλίδη, δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε σε Λόβρεν και Σάστρε, οι οποίοι ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.
Οι «ασπρόμαυροι» είναι οριακά από θέμα αντοχών και δυνάμεων, ωστόσο καλούνται να παραμείνουν όρθιοι στην τελική ευθεία πριν από τη διακοπή των Χριστουγέννων, με Ατρόμητο, Μαρκό και Παναθηναϊκό να είναι οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις το 2025.
Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ στην ενημέρωσή της αναφέρει:
«Μετά από έναν απαιτητικό ευρωπαϊκό αγώνα στη Βουλγαρία ο Δικέφαλος επέστρεψε στη βάση του και έπιασε δουλειά για την επόμενη πρόκληση.
Εκτός έδρας μάχη με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και η προετοιμασία ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής (12.12) στη Νέα Μεσημβρία.
Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στη Λουντογκόρετς ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.
Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο στην κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας μέσα από ασκήσεις και έπαιξαν οικογενειακό διπλό.
Οι Λόβρεν, Πέλκας, Γιακουμάκης, Σάστρε και Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία.
Ο ΠΑΟΚ το Σάββατο (13.12) θα προπονηθεί στις 10:30 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Αθήνα».
