Παναθηναϊκός: Μιλάνο - Αθήνα και απευθείας από το αεροδρόμιο στο γήπεδο για προπόνηση οι παίκτες του Αταμάν
Παναθηναϊκός: Μιλάνο - Αθήνα και απευθείας από το αεροδρόμιο στο γήπεδο για προπόνηση οι παίκτες του Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός παίζει το Σάββατο με την ΑΕΚ για τη Basket League και ακολουθεί «διαβολοβδομάδα»

Παναθηναϊκός: Μιλάνο - Αθήνα και απευθείας από το αεροδρόμιο στο γήπεδο για προπόνηση οι παίκτες του Αταμάν
Μετά την ήττα στο Μιλάνο από την Αρμάνι για την 15η αγωνιστική της Euroleague, περίμενε... προπόνηση τους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR.

Η αποστολή της ομάδας επέστρεψε στην Αθήνα το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12) και μετέβη απευθείας στο γήπεδο προκειμένου να κάνει προπόνηση.

Άλλωστε δεν υπήρχε καθόλου καιρός για χάσιμο καθώς ακολουθεί το Σάββατο (13/12) δύσκολο παιχνίδι με αντίπαλο την ΑΕΚ στην SUNEL Arena στα Άνω Λιόσια.

Συγκεκριμένα παίκτες και προπονητής έκαναν meeting με βίντεο και ακολούθως έκαναν προπόνηση ενόψει και του αγώνα για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός παρουσίασε κάκιστο πρόσωπο στην αναμέτρηση του «Unipol Forum» παρουσιάζοντας «σημάδια» ανάλογα με το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Κάτι που ο Εργκίν Άταμαν θέλει πάση θυσία να αλλάξει στα επόμενα ματς, αρχής γενομένης από το ελληνικό ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague με δύο δύσκολα και κρίσιμα παιχνίδια κόντρα σε Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη και Χάποελ Τελ Αβίβ στο «Telekom Center Athens».


