Μεντιλίμπαρ: Δεν είναι ευχάριστο για εμάς η απουσία του Ελ Κααμπί
Ο προπονητής του Ολυμπιακού σχολίασε την απουσία του Ελ Κααμπί στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής αλλά και το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη
Ο Ολυμπιακός παίζει την Κυριακή (20:00) στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Άρη έχοντας τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στη σύνθεσή του.
Ο Μαροκινός αρχισκόρερ θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό και σ' αυτό το κρίσιμο παιχνίδι της Stoiximan Super League και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την χώρα του για να ξεκινήσει προετοιμασία για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (21/12-18/1).
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στο Novasports για την απουσία του Ελ Κααμπί που μπορεί να κρατήσει και ένα μήνα αλλά και για το ματς της Κυριακής.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο Ολυμπιακός έχει… 10 λόγους να κερδίσει τον Άρη. ‘Ενας απ’ αυτούς είναι και προσωπικός, καθώς δεν έχετε κερδίσει στο “Κλεάνθης Βικελίδης” με τον Ολυμπιακό;
«Φυσικά, το θυμάμαι καλά αυτό. Είναι το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε. Είναι η τέταρτη φορά που θα πάμε εκεί νομίζει και ελπίζουμε να είναι η νικητήρια. Αυτό βέβαια δείχνει πως πρόκειται για ένα πολύ καλό αντίπαλο, μια πολύ δυνατή ομάδα, που ακόμα και αν καταφέρουμε να κερδίσουμε θα το κάνουμε δύσκολα. Είναι σίγουρο πως το παιχνίδι θα είναι δύσκολο για εμάς».
Ο Ελ Κααμπί είναι και επίσημα στην αποστολή για το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Είναι κάτι τιμητικό για τον ίδιο, για τον σύλλογο, ή είναι κάτι το οποίο τον απασχολεί για τα ματς που έρχονται;
«Φυσικά, όταν σου φεύγουν παίκτες αυτό είναι κάτι που σε απασχολεί, είναι κάτι που δεν είναι ευχάριστο για την ομάδα. Δεν είναι μόνο ο Ελ Κααμπί, είναι και ο Μπρούνο που θα φύγουν μέσα από τις εθνικές ομάδες και θα λείψουν για αρκετό καιρό, σχεδόν για ένα μήνα αν καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τελικό που δεν το γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα αυτό θα γίνει στις 18 Ιανουαρίου. Είναι όμως υποχρεωτικό, οι σύλλογοι πρέπει να επιτρέπουν στους παίκτες τους να λείπουν για αυτές τις διοργανώσεις και δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι’ αυτό».
Ο Ροντινέι συμπλήρωσε μια θητεία στον Ολυμπιακό, τρία χρόνια. Το ανέβασε με ένα πολύ συγκινητικό σχόλιο και ο ίδιος στα social media. Καθώς είναι ένα από τα αγαπημένα σας παιδιά, τι η ευχή θέλει να του κάνει και πώς θέλει να συνοψίσει τη συνεργασία σας;
«Η ευχή είναι η ίδια που θα κάνει σε όλους τους αθλητές, να μην τραυματιστεί. Να είναι καλά, να συνεχίσει να προσφέρει στην ομάδα αυτά που κάνει ως τώρα. Να βρίσκεται μαζί με την ομάδα έτσι όπως κάνει ως τώρα και η ομάδα μαζί με αυτόν όπως είναι τώρα. Να συνεχίσουμε όλοι μαζί να κάνουμε αυτά τα όμορφα πράγματα».
