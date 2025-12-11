Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Με Λουντογκόρετς ο ΠΑΟΚ, με Σάμσουνσπορ η ΑΕΚ, με Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός

Με Λουντογκόρετς ο ΠΑΟΚ, με Σάμσουνσπορ η ΑΕΚ, με Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός
Πλούσιες σε δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ οι σημερινές αθλητικές μεταδόσεις με τις ελληνικές ομάδες να συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. 

Η Λουντογκόρετς υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 19:45 σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 3, ενώ την ίδια ώρα η Σάμσουνσπορ φιλοξενεί την ΑΕΚ (Cosmote Sport 4). Παναθηναϊκός και Βικτόρια Πλζεν θα τεθούν αντιμέτωποι στο ΟΑΚΑ στις 22:00 με τον αγώνα να μεταδίδεται ζωντανά από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 και του Cosmote Sport 5.

Στο μπάσκετ και τη Euroleague, η Αρμάνι Μιλανο θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις 21:30, με την αναμέτρηση να είναι live στο Νοva Sports prime.

  • Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
  • Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ (19:45, Cosmote Sport 3)
  • Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ (19:45, Cosmote Sport 4)
  • Aρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός (21:30, Νοva Sports prime)
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Μπασκόνια (22:00, Nova Sports 4)
  • Σέλτικ - Ρόμα (22:00, Cosmote Sport 3)
  • Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν (22:00, ΑΝΤ1, Cosmote Sport 5)
