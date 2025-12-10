Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.
ΑΕΚ-Λέβιτσε 99-88: Κυριάρχησε στην παράταση και πέταξε για τους «16»
Η ΑΕΚ ζορίστηκε κόντρα στην Λέβιτσε, αλλά έδειξε χαρακτήρα και επικράτησε με 99-88 στην παράταση, κατακτώντας την πρώτη θέση και την πρόκριση στους 16 του BCL
Η ΑΕΚ χρειαζόταν τη νίκη για να κλειδώσει την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στη φάση των 16 και την πέτυχε.
Η Ένωση επικράτησε πολύ δύσκολα με 99-88 της Λέβιτσε στη SUNEL Arena στην παράταση, πήγε στο 5-0 και έτσι καθάρισε την υπόθεση πρωτιά στον όμιλο.
Στο ματς αποβλήθηκε ο Ντράγκαν Σάκοτα στα μέσα της δεύτερης περιόδου με δύο τεχνικές ποινές για διαμαρτυρία. Ο Σίλβα τραυματίστηκε στο δεξί πόδι στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά λίγα λεπτά μετά επέστρεψε στο ματς. Πάντως προς το τέλος του ματς κούτσαινε και έκανε υπερπροσπάθεια.
Για τη Βασίλισσα ο Μπάρτλεϊ είχε 22 πόντους, ο Σίλβα 19 και ο Γκρέι 16. Από την άλλη πλευρά ο Μαγουέιν έκανε σπουδαίο ματς με 24 πόντους.
ΑΕΚ - Λέβιτσε: Το ματς
Ο Σίλβα με καρφωματάρα έκανε το γρήγορο 4-0 στο 1'. Ο Αρμς ξεκίνησε ζεστός το ματς και με πέντε πόντους έγραψε το 11-3. Ο Σίλβα έκανε ότι ήθελε την άμυνα της Λέβιτσε και έφτασε τους 8 πόντους στα πέντε πρώτα λεπτά για το 17-8. Ο Κάριους με τρίποντο μείωσε σε 19-17 στο 8'. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο στο τέλος της περιόδου έκανε το 27-24.
Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ και η Λέβιτσε μείωσε σε 37-34 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. H Ένωση προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά η Λέβιτσε δεν την άφησε και πήγε στο ημιχρονο στο 49-47, με τον ΜακΓκίλ και τον Κάριους να της δημιουργούν προβλήματα και να είναι διψήφιοι.
Ο Αρμς έφτασε τους 10 πόντους και έκανε το 54-47, ενώ ο Σίλβα τραυματίστηκε στην τρίτη περίοδο, βγήκε από την πεντάδα και δοκίμαζε να το πατήσει. Λίγα λεπτά μετά επέστρεψε στο παρκέ. Ο Μπάρτλεϊ εκεί όπου η Λέβιτσε πλησίασε, με μεγάλα καλάθια, έκανε το 66-61 στο 29'.
Το ματς έγινε θρίλερ στο τέλος, με τον Ντόρσεϊ να γράφει το 80-80, 2:32 για τη λήξη. Ο Μπάρτλεϊ ισοφάρισε στα 25 δευτερόλεπτα, ενώ ο Κατσίβελης έκλεψε τη μπάλα στα 7 δευτερόλεπτα και κέρδισε φάουλ. Αλλά δεν είχαν συμπληρωθεί τα ομαδικά και έτσι η μπάλα ήταν απ'έξω. Ο Μπάρτλεϊ αστόχησε στην τελευταία επίθεση και το ματς πήγε παράταση.
Ο Λεκαβίτσιους έκανε το 91-86 στο 43', ενώ ο Μπάρτλεϊ για τρεις εκτέλεσε για το 96-86 στο 44' και κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.
Τα δεκάλεπτα: 27-24, 49-47, 68-63, 84-84, 99-88 (παρ)
Ο MVP... ο Μπάρτλεϊ με 22 πόντους και 7 ασίστ, ο Σίλβα με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Γκρέι με 16 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Μαγουέιν με 24 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...οι 7 ασίστ του Μπάρτλεϊ.
