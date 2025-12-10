Η πτώση του Μαυροπάνου και η σταθερότητα Κωστούλα – Τζίμα: Πώς διαμορφώνονται οι αξίες των Ελλήνων του εξωτερικού

Οι μεταβολές αποτυπώνουν ξεκάθαρα τις τάσεις της φετινής σεζόν, όπου η φόρμα, οι τραυματισμοί και η συνέπεια παίζουν καθοριστικό ρόλο.Στην Premier League, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος είδε την αξία του να μειώνεται από τα 17 στα 15 εκατ. ευρώ, καθώς ο τραυματισμός στον μηρό και η ασταθής πορεία της Γουέστ Χαμ επηρέασαν τη θέση του στην αγορά.Αντίθετα, οι Χαράλαμπος Κωστούλας (25 εκατ.) και Στέφανος Τζίμας (22 εκατ.) διατηρούν σταθερή την εκτίμηση τους, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και τη δυναμική που βλέπουν οι ομάδες τους για το μέλλον.Στην Ολλανδία, η εικόνα είναι πιο… φωτεινή. Ο Βασίλης Ζαγαρίτης είδε την αξία του να εκτοξεύεται στα 2 εκατ. ευρώ (+1 εκατ.), χάρη στις εξαιρετικές του εμφανίσεις, ενώ ο Δημήτρης Λημνιός ανέβηκε στα 800 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας σταθερή πρόοδο.Ο Βασίλης Μπάρκας παραμένει σταθερός ως ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της Eredivisie, με αξία που παραμένει ψηλά, την ώρα που ο Κώστας Λάμπρου υποχώρησε στα 150 χιλ. ευρώ, έχοντας ελάχιστη συμμετοχή.Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν την πορεία των Ελλήνων του εξωτερικού μέσα στη χρονιά — άλλοι παγιώνουν τη θέση τους στην κορυφή, άλλοι «ψάχνονται» να επιστρέψουν στη φόρμα τους. Μια εικόνα που δείχνει πως το ελληνικό στοιχείο συνεχίζει να έχει βαρύ αποτύπωμα στην Ευρώπη.