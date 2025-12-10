Με 7 ιστιοπλόους η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων
SPORTS
Ιστιοπλοΐα Πορτογαλία

Με 7 ιστιοπλόους η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας το διάστημα 12 με 20 Δεκεμβρίου και θα λάβουν μέρος αθλητές και αθλήτριες άνω των 12 ετών και κάτω των 19 

Με 7 ιστιοπλόους η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με μία πολύ μεγάλη ιστιοπλοϊκή διεθνή διοργάνωση ολοκληρώνεται το 2025.

Ο λόγος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων του 2025 που θα διεξαχθεί στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας το διάστημα 12 με 20 Δεκεμβρίου και θα λάβουν μέρος αθλητές και αθλήτριες άνω των 12 ετών και κάτω των 19.

Πρόκειται για έναν αγώνα που ξεκίνησε το μακρινό 1971 και από τότε κάθε χρόνο τρέχουν οι κορυφαίοι νέοι ιστιοπλόοι του κόσμου. Φέτος το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και οι συμμετοχές σε όλες τις κλάσεις έχουν φτάσει τις 400 από 70 χώρες!

Η Ελλάδα παραδοσιακά συμμετέχει σε αυτόν τον σπουδαίο αγώνα από τον οποίο έχουν αναδειχθεί θρύλοι του αθλήματος.

Έτσι, η ελληνική ιστιοπλοΐα θα εκπροσωπηθεί με 7 αθλητές και αθλήτριες σε τρεις κλάσεις. Στα 420 θα αγωνιστούν οι Σωκράτης Χαμαριάς- Ιάσων Ξύπας και Γεωργία Φαβίου – Αμαλία Παπανικήτα.

Στα ΙLCA 6 ανδρών θα τρέξει ο Εμμανουήλ Βομβύλας, στα ILCA 6 γυναικών η Τατιανή Μπουγιατιώτη και στα Formula Kite η Αργυρώ Κρότση.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης