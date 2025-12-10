Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Με 7 ιστιοπλόους η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων
Με 7 ιστιοπλόους η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας το διάστημα 12 με 20 Δεκεμβρίου και θα λάβουν μέρος αθλητές και αθλήτριες άνω των 12 ετών και κάτω των 19
Με μία πολύ μεγάλη ιστιοπλοϊκή διεθνή διοργάνωση ολοκληρώνεται το 2025.
Ο λόγος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων του 2025 που θα διεξαχθεί στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας το διάστημα 12 με 20 Δεκεμβρίου και θα λάβουν μέρος αθλητές και αθλήτριες άνω των 12 ετών και κάτω των 19.
Πρόκειται για έναν αγώνα που ξεκίνησε το μακρινό 1971 και από τότε κάθε χρόνο τρέχουν οι κορυφαίοι νέοι ιστιοπλόοι του κόσμου. Φέτος το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και οι συμμετοχές σε όλες τις κλάσεις έχουν φτάσει τις 400 από 70 χώρες!
Η Ελλάδα παραδοσιακά συμμετέχει σε αυτόν τον σπουδαίο αγώνα από τον οποίο έχουν αναδειχθεί θρύλοι του αθλήματος.
Έτσι, η ελληνική ιστιοπλοΐα θα εκπροσωπηθεί με 7 αθλητές και αθλήτριες σε τρεις κλάσεις. Στα 420 θα αγωνιστούν οι Σωκράτης Χαμαριάς- Ιάσων Ξύπας και Γεωργία Φαβίου – Αμαλία Παπανικήτα.
Στα ΙLCA 6 ανδρών θα τρέξει ο Εμμανουήλ Βομβύλας, στα ILCA 6 γυναικών η Τατιανή Μπουγιατιώτη και στα Formula Kite η Αργυρώ Κρότση.
Ο λόγος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων του 2025 που θα διεξαχθεί στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας το διάστημα 12 με 20 Δεκεμβρίου και θα λάβουν μέρος αθλητές και αθλήτριες άνω των 12 ετών και κάτω των 19.
Πρόκειται για έναν αγώνα που ξεκίνησε το μακρινό 1971 και από τότε κάθε χρόνο τρέχουν οι κορυφαίοι νέοι ιστιοπλόοι του κόσμου. Φέτος το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και οι συμμετοχές σε όλες τις κλάσεις έχουν φτάσει τις 400 από 70 χώρες!
Η Ελλάδα παραδοσιακά συμμετέχει σε αυτόν τον σπουδαίο αγώνα από τον οποίο έχουν αναδειχθεί θρύλοι του αθλήματος.
Έτσι, η ελληνική ιστιοπλοΐα θα εκπροσωπηθεί με 7 αθλητές και αθλήτριες σε τρεις κλάσεις. Στα 420 θα αγωνιστούν οι Σωκράτης Χαμαριάς- Ιάσων Ξύπας και Γεωργία Φαβίου – Αμαλία Παπανικήτα.
Στα ΙLCA 6 ανδρών θα τρέξει ο Εμμανουήλ Βομβύλας, στα ILCA 6 γυναικών η Τατιανή Μπουγιατιώτη και στα Formula Kite η Αργυρώ Κρότση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE