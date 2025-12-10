Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Τα παιδιά που κάνουν «θαύματα»: Ο Γιαμάλ και ο νέος σούπερ σταρ της Μπάγερν Μονάχου γράφουν ιστορία
Το Champions League ήταν ανέκαθεν η σκηνή όπου γεννιούνται θρύλοι. Από τους πρώτους αστέρες του θεσμού, μέχρι τους μεγάλους πρωταγωνιστές των τελευταίων δεκαετιών, η διοργάνωση έχει μάθει να αγκαλιάζει το ταλέντο και να το αναδεικνύει
Όμως αυτό που συμβαίνει σήμερα μοιάζει με κάτι εντελώς νέο. Έφηβοι που όχι απλώς παίζουν, αλλά κυριαρχούν απέναντι σε καταξιωμένους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Δύο ονόματα λάμπουν περισσότερο από όλα, αυτά των Λέναρτ Καρλ και Λαμίν Γιαμάλ. Δύο ποδοσφαιρικά «παιδιά», δύο φαινόμενα που μοιάζουν αποφασισμένα να ξαναγράψουν τους κανόνες του παιχνιδιού.
