Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ρεάλ-Σίτι, τους άλλους αγώνες του Champions League και ΑΕΚ, ΠΑΟΚ στο μπάσκετ
Αυλαία με 9 αναμετρήσεις στην 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League
Πλούσιο και σήμερα το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας σε ποδόσφαιρο, αλλά και μπάσκετ.
Αναφορικά με το ποδόσφαιρο η 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League ρίχνει αυλαία σήμερα με εννέα αναμετρήσεις και αυτή που ξεχωρίζει να είναι εκείνη της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι. Η «βασίλισσα» υποδέχεται στο «Μπερναμπέου» τους «Πολίτες» με μοναδικό στόχο την νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα την βοηθήσουν να εξασφαλίσει την οκτάδα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 2 και MEGA.
Νωρίτερα, στις 19:45 η Βιγιαρεάλ θα φιλοξενήσει την Κοπεγχάγη (Cosmote Sport 2) και η Καραμπάχ τον Άγιαξ (Cosmote Sport 3), ενώ στις 22:00 η Μπενφίκα θα αναμετρηθεί με την Νάπολι (Cosmote Sport 3), η Αθλέτικ Μπιλμπάο με την Παρί Σεν Ζερμέν (Cosmote Sport 4), η Κλαμπ Μπριζ με την Άρσεναλ (Cosmote Sport 5), η Γιουβέντους με την Πάφο (Cosmote Sport 6), η Μπάγερ Λεβερκούζεν με την Νιούκαστλ (Cosmote Sport 7) και η Ντόρτμουντ με την Μπόντο Γκλιμτ (Cosmote Sport 8).
Όσον αφορά το μπάσκετ, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την Λεβίτσε για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League (19:30 Cosmote Sport 4), ο Άρης την Βενέτσια για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου στο EuroCup (20:00 Nova Sports Prime) και ο ΠΑΟΚ την Πριεβίτσα για τον πρώτο αγώνα της δεύτερης φάσης στο Fiba Europe Cup (20:15, ΕΡΤ2).
Τέλος στο βόλεϊ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Ολλανδική Διναμό Άπελντουρν για την φάση των «32» στο CEV Cup (19:00, Cosmote Sport 6).
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Ολυμπιακός - Διναμό Άπελντουρν (19:00, Cosmote Sport 6)
- ΑΕΚ - Λεβίτσε (19:30, Cosmote Sport 4)
- Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (19:45, Cosmote Sport 2)
- Καραμπάχ - Άγιαξ (19:45, Cosmote Sport 3)
- Άρης - Βενέτσια (20:00 Nova Sports Prime)
- ΠΑΟΚ - Πριεβίτσα (20:15, ΕΡΤ2)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (22:00, Cosmote Sport 2, MEGA)
- Μπενφίκα - Νάπολι (22:00, Cosmote Sport 3)
- Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν (Cosmote Sport 4)
- Κλαμπ Μπριζ - Άρσεναλ (22:00, Cosmote Sport 5)
- Γιουβέντους - Πάφος (Cosmote Sport 6)
- Μπάγερ Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (22:00, Cosmote Sport 7)
- Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλίμτ (22:00, Cosmote Sport 8)
