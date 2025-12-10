Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Σε συζητήσεις με τον Αμερικανό γκαρντ Μόντε Μόρις ο Ολυμπιακός
Η περίπτωση του 30χρονου Μόρις αποτελεί ιδανική επιλογή για την περιφέρεια των «ερυθρόλευκων» που έχει πληγεί μετά και τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε έντονες συζητήσεις με τον Μόντε Μόρις, ο οποίος πριν λίγο διάστημα έμεινε ελεύθερος από τους Ιντιάνα Πέισερς.
Οι δύο πλευρές έχουν επικοινωνία και αναμένεται να έχουμε εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Αμερικανός γκαρντ είχε πέσει στο τραπέζι των Πειραιωτών και το καλοκαίρι που μας πέρασε, χωρίς όμως να προχωρήσουν οι συζητήσεις, ωστόσο τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
Ο Μόρις έγινε pick στο νο. 51 του 2017 NBA Draft από τους Ντένβερ Νάγκετς. Πέρσι μέτρησε 5,2 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 45 συμμετοχές στο ΝΒΑ με το Φοίνιξ και φέτος με τους Πέισερς αγωνίστηκε σε 6 ματς με μέσο όρο 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ πριν αποδεσμευτεί από την ομάδα της Ιντιανάπολις. Συνολικά έχει αγωνιστεί με τους Νάγκετς (2017-22), τους Γουίζαρντς (2022/23), τους Πίστονς (2023/24), τους Τίμπεργουλβς (2024) και τους Σανς (2024/25) πριν τους Πέισερς.
