Σε συζητήσεις με τον Αμερικανό γκαρντ Μόντε Μόρις ο Ολυμπιακός
SPORTS
ΚΑΕ Ολυμπιακός Ολυμπιακός

Σε συζητήσεις με τον Αμερικανό γκαρντ Μόντε Μόρις ο Ολυμπιακός

Η περίπτωση του 30χρονου Μόρις αποτελεί ιδανική επιλογή για την περιφέρεια των «ερυθρόλευκων» που έχει πληγεί μετά και τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς

Σε συζητήσεις με τον Αμερικανό γκαρντ Μόντε Μόρις ο Ολυμπιακός
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε έντονες συζητήσεις με τον Μόντε Μόρις, ο οποίος πριν λίγο διάστημα έμεινε ελεύθερος από τους Ιντιάνα Πέισερς.

Οι δύο πλευρές έχουν επικοινωνία και αναμένεται να έχουμε εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Αμερικανός γκαρντ είχε πέσει στο τραπέζι των Πειραιωτών και το καλοκαίρι που μας πέρασε, χωρίς όμως να προχωρήσουν οι συζητήσεις, ωστόσο τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Ο Μόρις έγινε pick στο νο. 51 του 2017 NBA Draft από τους Ντένβερ Νάγκετς. Πέρσι μέτρησε 5,2 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 45 συμμετοχές στο ΝΒΑ με το Φοίνιξ και φέτος με τους Πέισερς αγωνίστηκε σε 6 ματς με μέσο όρο 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ πριν αποδεσμευτεί από την ομάδα της Ιντιανάπολις. Συνολικά έχει αγωνιστεί με τους Νάγκετς (2017-22), τους Γουίζαρντς (2022/23), τους Πίστονς (2023/24), τους Τίμπεργουλβς (2024) και τους Σανς (2024/25) πριν τους Πέισερς.

Η περίπτωση του 30χρονου Μόντε Μόρις αποτελεί ιδανική επιλογή για την περιφέρεια των «ερυθρόλευκων» που έχει πληγεί μετά και τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.


Πηγή: www.gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης