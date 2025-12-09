Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
«Σκιές» ενόψει Μουντιάλ: Ομαδικοί τάφοι και καρτέλ σκορπούν τρόμο και ανησυχία
Η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ 2026 έχει ξεκινήσει, όμως η ατμόσφαιρα γύρω από την πόλη Ζαποπάν, στην πολιτεία Χαλίσκο, μόνο γιορτινή δεν είναι
Οι πρόσφατες αποκαλύψεις ότι 456 σοροί εντοπίστηκαν σε ομαδικούς τάφους κοντά στο στάδιο Akron —έναν από τους χώρους που θα φιλοξενήσουν αγώνες της διοργάνωσης— έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία σε διοργανωτές και αρχές ασφαλείας.
Οι μακάβριες ανακαλύψεις έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια έργων βελτίωσης υποδομών γύρω από το γήπεδο της Τσίβας Γουαδαλαχάρα. Αν και το τελευταίο εύρημα χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο, η υπόθεση κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προκειμένου η περιοχή να μην τεθεί υπό αμφισβήτηση ως μία από τις πόλεις–οικοδέσποινες του Μουντιάλ.
Το συγκεκριμένο γήπεδο αναμένεται να φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Τα Νότια Κορέα/Δανία/Τσεχία/Ιρλανδία/Βόρεια Μακεδονία (11 Ιουνίου), Μεξικό–Νότια Κορέα (18 Ιουνίου), Ουρουγουάη – Ισπανία (26 Ιουνίου) και Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό/Νέα Καληδονία/Τζαμάικα (23 Ιουνίου).
