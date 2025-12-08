Premier League: Το τεράστιο φιάσκο των 140 εκατ. ευρώ!

Κλείσιμο

Στα πρόθυρα του υποβιβασμού στην Championship, ο αγγλικός σύλλογος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πισωγύρισμα.Από την άνοδό της στην Premier League το 2018, η Γουλβς ακολουθεί μια σταδιακή καθοδική πορεία. Έβδομη το 2019 και το 2020, η ομάδα από τα West Midlands τερμάτισε στη 16η θέση πέρσι. Ήταν μια δύσκολη σεζόν, με τους «Λύκους» να παλεύουν για την παραμονή στο μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος και να χρειάζονται έως τη 11η αγωνιστική για να γευτούν την πρώτη τους νίκη. Ωστόσο, η χειμερινή μεταγραφική περίοδος και ο διορισμός του Βίτορ Περέιρα στη θέση του Γκάρι Ο’Νιλ βοήθησαν να αλλάξει το κλίμα. Η Γουλβς έδειχνε να ξαναβρίσκει την ταυτότητά της, ειδικά με τις αφίξεις των Εμανουέλ Αγκμπαντού (Ρεμς), Μάρσαλ Μουνέτσι (Ρεμς) και Νασέρ Τζίγκα (Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου). Ένα προειδοποιητικό σημάδι που ίσως η διοίκηση όφειλε να λάβει πολύ σοβαρότερα υπόψη, όπως τονίζουν στη Γαλλία.Φέτος το καλοκαίρι, η Γουλβς αποφάσισε να είναι ιδιαίτερα δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι. Ενισχυμένη από τις πωλήσεις των Ματέους Κούνια (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ραγιάν Αΐτ-Νουρί (Μάντσεστερ Σίτι) και Φάμπιο Σιλβά (Μπορούσια Ντόρτμουντ), επένδυσε 140 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσει το ρόστερ της. Επτά ποδοσφαιριστές αποκτήθηκαν. Ο Γέργκεν Στράντ Λάρσεν (δανεικός πέρσι στη Θέλτα), ο Τόλου Αροκαντόρε (Γκενκ), ο Φερ Λόπεθ (Θέλτα), ο Λάντισλαβ Κρέιτσι (Τζιρόνα), ο Τζον Άριας (Φλουμινένσε), ο Τζάκσον Τσατσούα (Ελλάς Βερόνα) και ο Ντέιβιντ Μέλερ Γουόλφ (Άλκμααρ). Παρά τον χρόνο συμμετοχής που έχουν λάβει, οι περισσότεροι δεν έχουν καταφέρει να αφήσουν το στίγμα τους. Μόνη εξαίρεση ο Φερ Λόπεθ, που έχει αγωνιστεί μόλις πέντε φορές, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θεωρούνται βασικοί ή τουλάχιστον εναλλακτικές λύσεις πρώτης γραμμής.Μόλις 2 βαθμοί σε 14 αγώνεςΧαρακτηριστικό της αποτυχίας είναι η περίπτωση του Γέργκεν Στράντ Λάρσεν, ο οποίος αποκτήθηκε έναντι 27 εκατ. ευρώ έπειτα από μια σεζόν με 14 γκολ στην Premier League, αλλά φέτος έχει βρει δίχτυα μόλις μία φορά. Και αυτό ενώ η Νιούκαστλ ήταν έτοιμη να ξοδέψει 70 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Οι νέες προσθήκες δεν αποδίδουν, αλλά ούτε και οι παλιοί. Ο Νοτιοκορεάτης Χουάνγκ Χι-Τσαν, για παράδειγμα, έχει σημειώσει μόλις ένα γκολ σε 13 εμφανίσεις. Οι αποχωρήσεις των Ματέους Κούνια και Ραγιάν Αΐτ-Νουρί αποδείχθηκαν ιδιαίτερα επώδυνες, αφού κανείς δεν έχει καταφέρει να καλύψει το κενό τους.Ως αποτέλεσμα, η Γουλβς βρίσκεται στην τελευταία θέση της Premier League έπειτα από 14 αγώνες, έχοντας συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς – από ισοπαλίες απέναντι σε Τότεναμ και Μπράιτον. Με 12 βαθμούς διαφορά από τη Λιντς, την πρώτη ομάδα εκτός ζώνης υποβιβασμού, η κατάσταση μοιάζει τραγική.Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα εξαιτίας του απαιτητικού προγράμματος: υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη Δευτέρα, ταξιδεύει στο «Έμιρεϊτς» για να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στις 13 Δεκεμβρίου, παίζει με τη Μπρέντφορντ εντός στις 20/12 και στη συνέχεια δίνει δύο εκτός έδρας παιχνίδια με Λίβερπουλ (27/12) και ξανά Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (30/12). Η κατάσταση είναι χαοτική, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η αντικατάσταση του Βίτορ Περέιρα από τον Ρομπ Έντουαρντς δεν έχει φέρει ουσιαστική αλλαγή.Ο Έντουαρντς, μάλιστα, κατανοεί πλήρως την απογοήτευση του κόσμου. Μετά την πρόσφατη ήττα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ (1-0), δήλωσε: «Καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά που είδαν την ομάδα να κερδίζει, οπότε καταλαβαίνω. Θα ήμουν πραγματικά έξαλλος στη θέση τους. Δεν το παίρνω προσωπικά· θεωρώ πως έχουν σταθεί στο πλευρό μας, αλλά στη θέση ενός οπαδού των Γουλβς θα ήμουν εξίσου θυμωμένος, γιατί θέλουν να βλέπουν την ομάδα να κερδίζει. Οι φίλαθλοί μας είναι πολύ απαιτητικοί. Θέλουν να βλέπουν προσπάθεια, πάθος, μαχητικότητα, αποφασιστικότητα, σθένος και φιλοδοξία — κι εμείς δεν δείξαμε τίποτα από αυτά απόψε».Η καθοδική πορεία της Γουλβς μοιάζει πολύ μακριά από το τέλος…