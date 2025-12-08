Serie A: Η Νάπολι επικράτησε με 2-1 της Γιουβέντους και επέστρεψε στην κορυφή, δείτε τα γκολ
Serie A: Η Νάπολι επικράτησε με 2-1 της Γιουβέντους και επέστρεψε στην κορυφή, δείτε τα γκολ
Απόλυτος πρωταγωνιστής των «παρτενοπέι» ήταν ο Δανός στράικερ Ράσμους Χόιλουντ, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ
Το μεγάλο ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής της Serie A, Νάπολι-Γιουβέντους, ανέδειξε μεγάλη νικήτρια τη γηπεδούχο ομάδα με 2-1. Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε μετά το «τρίποντο» αυτό ανέβηκε στο «ρετιρέ», όπου είχε βρεθεί από την περασμένη εβδομάδα μετά το «διπλό» στο «Ολίμπικο» επί της Ρόμα.
Ωστόσο, δεν αποκλείεται να έχει ξανά «συγκάτοικο» από το βράδυ της Δευτέρας (8/12), με την προϋπόθεση η Μίλαν να φύγει νικήτρια από την έδρα της Τορίνο.
Απόλυτος πρωταγωνιστής των «παρτενοπέι» ήταν ο Δανός στράικερ, Ράσμους Χόιλουντ. Άνοιξε το σκορ πολύ νωρίς, στο 7', ωστόσο το προβάδισμα που έδωσε στην ομάδα του δεν συμπλήρωσε μία ώρα αγώνα, μιας και η «Βέκια Σινιόρα» έφερε το ματς στα ίσα με τον Τούρκο επιθετικό, Γιλντίζ.
Ο Χόιλουντ, όμως, βρήκε τον τρόπο και πάλι στο 78' να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα για δεύτερη φορά και να χαρίσει στους γηπεδούχους το τρίποντο σε δεύτερο σερί ντέρμπι κορυφής!
Νωρίτερα, η Μπολόνια πήρε το βαθμό της ισοπαλίας στο «Ολίμπικο» από τη Λάτσιο (1-1), ενώ η Ρόμα υπέστη ήττα-σοκ στη Σαρδηνία από την Κάλιαρι με 1-0 κι έχασε την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή, απ' όπου έπεσε πριν από μία εβδομάδα μετά την εντός έδρας ήττα από τη Νάπολι.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα οι σκόρερ της 14ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Σασουόλο-Φιορεντίνα 3-1 (13' Βολπάτο, 45'+ Μουχαρέμοβιτς, 65' Κονέ-9' πεν. Μαντράγκορα)
Ίντερ-Κόμο 4-0 (11' Μαρτίνες, 59' Τουράμ, 81' Τσαλχάνογλου, 88' Αλμπέρτο)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)
Νάπολι 31
Ίντερ 30
Μίλαν 28 -13αγ.
Ρόμα 27
Μπολόνια 25
Κόμο 24
Γιουβέντους 23
Σασουόλο 20
Κρεμονέζε 20
Λάτσιο 19
Ουντινέζε 18 -13αγ.
Αταλάντα 16
Τορίνο 14 -13αγ.
Κάλιαρι 14
Λέτσε 13
Τζένοα 11 -13αγ.
Πάρμα 11 -13αγ.
Πίζα 10 -13αγ.
Βερόνα 9
Φιορεντίνα 6
