Νίκολιτς: «Ήμασταν πολύ καλοί στο παιχνίδι, ανεπίτρεπτο το γκολ, το μυαλό μας τώρα στη Σάμσουνσπορ
Ο προπονητής της ΑΕΚ στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας του, χαρακτήρισε «ανεπίτρεπτο λάθος» την παραβίαση της εστίας, δίνοντας άμεσα το σύνθημα για το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Τουρκία
Ικανοποιημένος από την επικράτηση της ΑΕΚ επί του Ατρόμητου (4-1) εμφανίστηκε ο προπονητής της «Ένωσης», Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μίλησε στην κάμερα της COSMOTE TV αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε την εξαιρετική εικόνα της ομάδας του, ενώ έδωσε άμεσα το σύνθημα για τη συνέχεια, στρέφοντας την προσοχή όλων στην κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.
«Είμαστε πολύ καλά», δήλωσε αρχικά ο Νίκολιτς, προσθέτοντας: «Ο Ατρόμητος είναι μία πολύ οργανωμένη ομάδα και πιστεύω ότι θα ανέβει στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πρόκειται για μία ακόμη πολύ σημαντική νίκη για εμάς».
Ο προπονητής της ΑΕΚ στάθηκε στο μοναδικό τέρμα που δέχτηκε η ομάδα του: «Δεχτήκαμε ένα ανεπίτρεπτο γκολ, ωστόσο, πέρα από αυτή τη φάση, ήμασταν πολύ καλοί στο παιχνίδι και αξίζαμε τη νίκη, ακόμα τρεις πόντοι για εμάς. Δεν έχω να πω πολλά λόγια», σημείωσε.
Κλείνοντας, ο Μάρκο Νίκολιτς υπογράμμισε τον επόμενο μεγάλο στόχο: «Το μυαλό μας στρέφεται πλέον στον αγώνα στην Τουρκία και τη Σάμσουνσπορ για το Conference League», δήλωσε, δείχνοντας ότι η προσοχή της ομάδας έχει ήδη στραφεί στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
