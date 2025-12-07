Λουτσέσκου: «Μας αδικεί το σκορ, έπρεπε να βάλουμε περισσότερα γκολ»

ΠΑΟΚ κέρδισε 3-1 τον Άρη στην Τούμπα και παρέμεινε στο -2 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.Ο προπονητής του, Ραζβάν Λουτσέσκου , μετά τον αγώνα μίλησε στη NOVA για το σκορ που θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο, κατά τον Ρουμάνο, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του.

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου

«Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να ειπωθούν για το ματς. Οι παίκτες έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Έκαναν τεράστια προσπάθεια, με φοβερές αξιολογήσεις μέσα στο γήπεδο.

Μας αδικεί το σκορ. Η διαφορά θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη. Χαίρομαι όμως που οι παίκτες μου πάλεψαν από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, που έτρεξαν και πάλεψαν.

Είναι τρεις βαθμοί, τίποτα άλλο, όμως τέτοιες νίκες σε τέτοια παιχνίδια έχουν ένα διαφορετικό “άρωμα”.

Δεν αγανάκτησα στο γκολ που δεχτήκαμε, αλλά ήταν κρίμα. Δημιουργούσαμε στο πρώτο μέρος, “πατήσαμε” τον αντίπαλο, αλλά στη μια τελική που είχαν κατάφεραν να σκοράρουν. Εκτιμώ όμως που οι παίκτες μου αντέδρασαν άμεσα και συνέχισαν να έχουν την ίδια θέληση σε όλο το ματς.

Ξέρετε ότι σε αυτό το σερί των νικών είναι πολύ σημαντικό. Δεν γνωρίζω ακόμη κάτι για την κατάσταση του Γιακουμάκη».