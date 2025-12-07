Αμετάβλητη η κορυφή με τον Ολυμπιακό στο +2 από ΠΑΟΚ και στο +3 από ΑΕΚ, νέα γκέλα για ΠΑΟ, δείτε τη βαθμολογία και τα γκολ
Αμετάβλητη η κορυφή με τον Ολυμπιακό στο +2 από ΠΑΟΚ και στο +3 από ΑΕΚ, νέα γκέλα για ΠΑΟ, δείτε τη βαθμολογία και τα γκολ
Ο Ολυμπιακός (3-0 το Σάββατο τον ΟΦΗ), ο ΠΑΟΚ (3-1 τον Άρη στην Τούμπα) και η ΑΕΚ (4-1 τον Ατρόμητο) ολοκλήρωσαν με επιβλητικές νίκες τον πρώτο γύρο της Super League 1 - Στο -15 από την κορυφή ο ΠΑΟ που έμεινε στο 2-2 στην έδρα της ΑΕΛ και είναι 6ος πίσω από Λεβαδειακό και Βόλο
Η μάχη του τίτλου στη Stoiximan Super League 1 εδώ και καιρό είναι μια... κούρσα για τρεις (Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ) και πλέον αυτό είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο καθώς ο 4ος Λεβαδειακός είναι στο -9 από την 3η θέση.
Οι ερυθρόλευκοι που βρίσκονται ήδη στην Αστάνα για τον «τελικό» της ερχόμενης Τρίτης στο Champions League κόντρα στην Καϊράτ, άνοιξαν την αυλαία με την πολύ άνετη νίκη επί του ΟΦΗ το Σάββατο στο Φάληρο, ωστόσο δεν μπόρεσαν να ανοίξουν τη διαφορά από τους Δικεφάλους που τον ακολουθούν.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σχετική άνεση με 3-1 του Άρη (που φωνάζει για τη διαιτησία), ενώ και η ΑΕΚ πέρασε ένα εύκολο βράδυ με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Από κει και... κάτω κανείς δεν νίκησε, με τον Λεβαδειακό να μένει στο 1-1 στην Τρίπολη, τον Βόλο να σημειώνει το ίδιο αποτέλεσμα (αλλά εντός) με την Κηφισιά και τον ΠΑΟ να φεύγει από τη Λάρισα με το ισόπαλο 2-2.
ΠΑΟΚ - Άρης 3-1
Σ' ένα χορταστικό ματς με τέσσερα γκολ, πολλές ευκαιρίες (κυρίως για τους γηπεδούχους), αρκετές διαμαρτυρίες (κυρίως από τους φιλοξενούμενους) ο ΠΑΟΚ έσπασε την παράδοση που είχε χτίσει τα τελευταία χρόνια ο Άρης και παρέμεινε σε απόσταση βολής από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.
Ο Άρης απείλησε πρώτος με τον Πέρεθ, ωστόσο όσο περνούσε η ώρα ο ΠΑΟΚ πίεζε περισσότερο και στο 28' ο «γερό Τάισον» με γυριστό εναέριο σουτ άνοιξε το σκορ. Κι ενώ ο Δικέφαλος δεν είχε απειληθεί στο 45' ο Γένσεν με εξαιρετική κεφαλιά (μετά την απόκρουση του Παβλένκα στο σουτ του Μόντσου) ισοφάρισε σε 1-1. Το ημίχρονο όμως δεν έληξη έτσι καθώς στο 45'+2' ο Διούδης έκανε κακή εκτίμηση, ο Τάισον τσίμπησε τη μπάλα με τον τερματοφύλακα του Άρη να τον ανατρέπει και μέσω VAR να δίνεται πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Γιακουμάκης για το 2-1.
Ο Κρητικός φορ με την έναρξη του Β' ημιχρόνου διαμόρφωσε το 3-1 μετά από ασίστ Ζίβκοβιτς στο 48' κι αφού ο Άρης δεν μπόρεσε να μπει ξανά στο ματς με τη χαμένη ευκαιρία του Μορόν στο 62', οι ασπρόμαυροι σπατάλησαν αρκετές καλές αντεπιθέσεις (μοιραίος ο Ζίβκοβιτς) μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1
Η ΑΕΚ έδωσε συνέχεια στο εντυπωσιακό σερί της (τελευταία ήττα στις 25/10 στην έδρα του Ολυμπιακού) επικρατώντας εύκολα του αδύναμου Ατρόμητου.
Η Ένωση από τα πρώτα λεπτά μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και στο 18' ο σούπερ φορμαρισμένος Πινέδα με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Ο Ατρόμητος προσπάθησε να δημιουργήσει κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις, ωστόσο η Ένωση δεν έδινε δικαιώματα και διαχειριζόταν με άνεση το προβάδισμα της για να έρθει η ώρα του Γιόβιτς.
Ο Σέρβος στο 65' με πέναλτι έκανε το 2-0 και στο 70' ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 μέσα σε αποθέωση. Το πανηγυρικό κλίμα οδήγησε τον Καλοσκάμη στο 73' στο να κάνει λάθος για να μειώσει ο Τσαντίλας και να έχει... τσατίλα ο Νίκολιτς, όμως το κερασάκι στην τούρτα ήρθε από τον Λιούμπισιτς ο οποίος έπαιξε μετά από καιρό και στο 87' σκόραρε.
ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-2
Μετά την ΑΕΚ η Λάρισα κατάφερε να σταματήσει και τον Παναθηναϊκό που έκανε την ανατροπή, αλλά μια ανοησία του Μλάντενοβιτς (που είχε κάνει λάθος και στο 1-0) κόστισε δύο βαθμούς στους πράσινους.
Ο ΠΑΟ ήταν καλύτερος από το 15' και μετά, όμως το γλίστρημα του Μλαντένοβιτς έβγαλε την ΑΕΛ στην κόντρα με τον Πέρεζ μετά την απόκρουση του Κώτσαρη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Οι πράσινοι κατάφεραν να απαντήσουν πριν κλείσει το ημίχρονο με φανταστική κεφαλιά του Καλάμπρια (43'), αλλά παρά την κατοχή της μπάλας δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν πολλές επικίνδυνες καταστάσεις.
Στο 74' όμως μέσω VAR ο ΠΑΟ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Ζαρουρί, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μπακασέτας για το 1-2. Κι ενώ το ματς φαινόταν ότι θα λήξει μ' αυτό το σκορ, σε μία ακίνδυνη σέντρα ο Μλαντένοβιτς τράβηξε τη φανέλα του Πασσά, με το VAR να παρεμβαίνει και τον αρχηγό της ΑΕΛ να διαμορφώνει το τεικό 2-2.
Σκορ που δεν ήταν ικανό να διατηρήσει τον Μαλεζά στον πάγκο των Θεσσαλών, καθώς μία ώρα μετά το τέλος του αγώνα ανακοινώθηκε η απόλυση του.
Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0
Περίπατος του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη κόντρα στον ΟΦΗ ο οποίος δεν... εμφανίστηκε στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός πέτυχε την 7η σερί του νίκη στο πρωτάθλημα χάρις στον σπουδαίο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε με πίεση από το 1ο λεπτό και το γκολ ήρθε στο 33'. Μετά από τακουνάκι του Πιρόλα ο Ελ Κααμπί με φοβερό ανάποδο ψαλίδι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Στο 40' ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά πέτυχε και 2ο γκολ και το 2-0 ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 2ο μέρος και ο Στρεφέτσα στο 63' πέτυχε το 3ο γκολ που ήταν και το παρθενικό του με τους Πειραιώτες.
Οι ερυθρόλευκοι είχαν και δοκάρι στο 81' με τον Γιαζίτζι.
Αστέρας Τρίπολης - Λεβαδειακός 1-1
Υπό το βάρος της απώλειας της συζύγου του Σιλά ο Αστέρας Τρίπολης και ο Λεβαδειακός κλήθηκαν ν' αγωνιστούν στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».
Η ομάδα της Αρκαδίας πήρε νωρίς προβάδισμα στο σκορ με τον Αλάγκμπε στο 7' και γενικά είχε καλύτερο πρόσωπο στο 1ο μέρος.
Στην επανάληψη ο Λεβαδειακός ανέβασε την απόδοσή του και ισοφάρισε με τον Μπάλτσι στο 76'. Είχε μάλιστα και ευκαιρίες για να κάνει το διπλό αλλά έμεινε με τον βαθμό που τον κράτησε στην τετράδα.
Βόλος - Κηφισιά 1-1
Με ήρωα τον Μάριο Σιαμπάνη ο Βόλος πήρε βαθμό (1-1) στην έδρα του από την Κηφισιά.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προηγήθηκε στο 36' στο Πανθεσσαλικό με αυτογκόλ του Κάργα αλλά η απάντηση ήρθε άμεσα από τους Βολιώτες.
Στο 40' ο Λάμπρου κέρδισε πέναλτι και το εκτέλεσε εύστοχα ο Χάμουλιτς στο 41' για το 1-1.
Από εκεί και πέρα ανέλαβε δράση ο Μάριος Σιαμπάνης ο οποίος άντεξε στην πίεση της Κηφισιάς και κράτησε το 1-1 για την ομάδα της Μαγνησίας.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (13η)
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0
Βόλος – Κηφισιά 1-1
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 1-1
ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-2
ΠΑΟΚ - Άρης 3-1
ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
18:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (13η)
1. Ολυμπιακός 34
2. ΠΑΟΚ 32
3. ΑΕΚ 31
4.Λεβαδειακός 22
-------------------------------------
5.Βόλος 22
6.Παναθηναϊκός 19
7. Άρης 16
8. Κηφισιά 16
--------------------------------------
9. Αστέρας AKTOR 12
10. Παναιτωλικός 12
11. Ατρόμητος 9
12.ΟΦΗ 9
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός έχουν αγώνα λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική (14η)
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
17:00 Λεβαδειακός - ΑΕΛ
18:00 ΟΦΗ-Πανσερραϊκός
20:00 Κηφισιά - Αστέρας AKTOR
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
17:30 Παναιτωλικός - ΑΕΚ
18:00 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
20:00 Άρης - Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός - Βόλος
Οι ερυθρόλευκοι που βρίσκονται ήδη στην Αστάνα για τον «τελικό» της ερχόμενης Τρίτης στο Champions League κόντρα στην Καϊράτ, άνοιξαν την αυλαία με την πολύ άνετη νίκη επί του ΟΦΗ το Σάββατο στο Φάληρο, ωστόσο δεν μπόρεσαν να ανοίξουν τη διαφορά από τους Δικεφάλους που τον ακολουθούν.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σχετική άνεση με 3-1 του Άρη (που φωνάζει για τη διαιτησία), ενώ και η ΑΕΚ πέρασε ένα εύκολο βράδυ με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Από κει και... κάτω κανείς δεν νίκησε, με τον Λεβαδειακό να μένει στο 1-1 στην Τρίπολη, τον Βόλο να σημειώνει το ίδιο αποτέλεσμα (αλλά εντός) με την Κηφισιά και τον ΠΑΟ να φεύγει από τη Λάρισα με το ισόπαλο 2-2.
ΠΑΟΚ - Άρης 3-1
Σ' ένα χορταστικό ματς με τέσσερα γκολ, πολλές ευκαιρίες (κυρίως για τους γηπεδούχους), αρκετές διαμαρτυρίες (κυρίως από τους φιλοξενούμενους) ο ΠΑΟΚ έσπασε την παράδοση που είχε χτίσει τα τελευταία χρόνια ο Άρης και παρέμεινε σε απόσταση βολής από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.
Ο Άρης απείλησε πρώτος με τον Πέρεθ, ωστόσο όσο περνούσε η ώρα ο ΠΑΟΚ πίεζε περισσότερο και στο 28' ο «γερό Τάισον» με γυριστό εναέριο σουτ άνοιξε το σκορ. Κι ενώ ο Δικέφαλος δεν είχε απειληθεί στο 45' ο Γένσεν με εξαιρετική κεφαλιά (μετά την απόκρουση του Παβλένκα στο σουτ του Μόντσου) ισοφάρισε σε 1-1. Το ημίχρονο όμως δεν έληξη έτσι καθώς στο 45'+2' ο Διούδης έκανε κακή εκτίμηση, ο Τάισον τσίμπησε τη μπάλα με τον τερματοφύλακα του Άρη να τον ανατρέπει και μέσω VAR να δίνεται πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Γιακουμάκης για το 2-1.
Ο Κρητικός φορ με την έναρξη του Β' ημιχρόνου διαμόρφωσε το 3-1 μετά από ασίστ Ζίβκοβιτς στο 48' κι αφού ο Άρης δεν μπόρεσε να μπει ξανά στο ματς με τη χαμένη ευκαιρία του Μορόν στο 62', οι ασπρόμαυροι σπατάλησαν αρκετές καλές αντεπιθέσεις (μοιραίος ο Ζίβκοβιτς) μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1
Η ΑΕΚ έδωσε συνέχεια στο εντυπωσιακό σερί της (τελευταία ήττα στις 25/10 στην έδρα του Ολυμπιακού) επικρατώντας εύκολα του αδύναμου Ατρόμητου.
Η Ένωση από τα πρώτα λεπτά μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και στο 18' ο σούπερ φορμαρισμένος Πινέδα με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Ο Ατρόμητος προσπάθησε να δημιουργήσει κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις, ωστόσο η Ένωση δεν έδινε δικαιώματα και διαχειριζόταν με άνεση το προβάδισμα της για να έρθει η ώρα του Γιόβιτς.
Ο Σέρβος στο 65' με πέναλτι έκανε το 2-0 και στο 70' ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 μέσα σε αποθέωση. Το πανηγυρικό κλίμα οδήγησε τον Καλοσκάμη στο 73' στο να κάνει λάθος για να μειώσει ο Τσαντίλας και να έχει... τσατίλα ο Νίκολιτς, όμως το κερασάκι στην τούρτα ήρθε από τον Λιούμπισιτς ο οποίος έπαιξε μετά από καιρό και στο 87' σκόραρε.
ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-2
Μετά την ΑΕΚ η Λάρισα κατάφερε να σταματήσει και τον Παναθηναϊκό που έκανε την ανατροπή, αλλά μια ανοησία του Μλάντενοβιτς (που είχε κάνει λάθος και στο 1-0) κόστισε δύο βαθμούς στους πράσινους.
Ο ΠΑΟ ήταν καλύτερος από το 15' και μετά, όμως το γλίστρημα του Μλαντένοβιτς έβγαλε την ΑΕΛ στην κόντρα με τον Πέρεζ μετά την απόκρουση του Κώτσαρη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Οι πράσινοι κατάφεραν να απαντήσουν πριν κλείσει το ημίχρονο με φανταστική κεφαλιά του Καλάμπρια (43'), αλλά παρά την κατοχή της μπάλας δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν πολλές επικίνδυνες καταστάσεις.
Στο 74' όμως μέσω VAR ο ΠΑΟ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Ζαρουρί, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μπακασέτας για το 1-2. Κι ενώ το ματς φαινόταν ότι θα λήξει μ' αυτό το σκορ, σε μία ακίνδυνη σέντρα ο Μλαντένοβιτς τράβηξε τη φανέλα του Πασσά, με το VAR να παρεμβαίνει και τον αρχηγό της ΑΕΛ να διαμορφώνει το τεικό 2-2.
Σκορ που δεν ήταν ικανό να διατηρήσει τον Μαλεζά στον πάγκο των Θεσσαλών, καθώς μία ώρα μετά το τέλος του αγώνα ανακοινώθηκε η απόλυση του.
Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0
Περίπατος του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη κόντρα στον ΟΦΗ ο οποίος δεν... εμφανίστηκε στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός πέτυχε την 7η σερί του νίκη στο πρωτάθλημα χάρις στον σπουδαίο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε με πίεση από το 1ο λεπτό και το γκολ ήρθε στο 33'. Μετά από τακουνάκι του Πιρόλα ο Ελ Κααμπί με φοβερό ανάποδο ψαλίδι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Στο 40' ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά πέτυχε και 2ο γκολ και το 2-0 ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 2ο μέρος και ο Στρεφέτσα στο 63' πέτυχε το 3ο γκολ που ήταν και το παρθενικό του με τους Πειραιώτες.
Οι ερυθρόλευκοι είχαν και δοκάρι στο 81' με τον Γιαζίτζι.
Αστέρας Τρίπολης - Λεβαδειακός 1-1
Υπό το βάρος της απώλειας της συζύγου του Σιλά ο Αστέρας Τρίπολης και ο Λεβαδειακός κλήθηκαν ν' αγωνιστούν στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».
Η ομάδα της Αρκαδίας πήρε νωρίς προβάδισμα στο σκορ με τον Αλάγκμπε στο 7' και γενικά είχε καλύτερο πρόσωπο στο 1ο μέρος.
Στην επανάληψη ο Λεβαδειακός ανέβασε την απόδοσή του και ισοφάρισε με τον Μπάλτσι στο 76'. Είχε μάλιστα και ευκαιρίες για να κάνει το διπλό αλλά έμεινε με τον βαθμό που τον κράτησε στην τετράδα.
Βόλος - Κηφισιά 1-1
Με ήρωα τον Μάριο Σιαμπάνη ο Βόλος πήρε βαθμό (1-1) στην έδρα του από την Κηφισιά.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προηγήθηκε στο 36' στο Πανθεσσαλικό με αυτογκόλ του Κάργα αλλά η απάντηση ήρθε άμεσα από τους Βολιώτες.
Στο 40' ο Λάμπρου κέρδισε πέναλτι και το εκτέλεσε εύστοχα ο Χάμουλιτς στο 41' για το 1-1.
Από εκεί και πέρα ανέλαβε δράση ο Μάριος Σιαμπάνης ο οποίος άντεξε στην πίεση της Κηφισιάς και κράτησε το 1-1 για την ομάδα της Μαγνησίας.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (13η)
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0
Βόλος – Κηφισιά 1-1
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 1-1
ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-2
ΠΑΟΚ - Άρης 3-1
ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
18:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (13η)
1. Ολυμπιακός 34
2. ΠΑΟΚ 32
3. ΑΕΚ 31
4.Λεβαδειακός 22
-------------------------------------
5.Βόλος 22
6.Παναθηναϊκός 19
7. Άρης 16
8. Κηφισιά 16
--------------------------------------
9. Αστέρας AKTOR 12
10. Παναιτωλικός 12
11. Ατρόμητος 9
12.ΟΦΗ 9
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός έχουν αγώνα λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική (14η)
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
17:00 Λεβαδειακός - ΑΕΛ
18:00 ΟΦΗ-Πανσερραϊκός
20:00 Κηφισιά - Αστέρας AKTOR
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
17:30 Παναιτωλικός - ΑΕΚ
18:00 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
20:00 Άρης - Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός - Βόλος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα