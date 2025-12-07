Αμετάβλητη η κορυφή με τον Ολυμπιακό στο +2 από ΠΑΟΚ και στο +3 από ΑΕΚ, νέα γκέλα για ΠΑΟ, δείτε τη βαθμολογία και τα γκολ

Περίπατος του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη κόντρα στον ΟΦΗ ο οποίος δεν... εμφανίστηκε στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός πέτυχε την 7η σερί του νίκη στο πρωτάθλημα χάρις στον σπουδαίο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε με πίεση από το 1ο λεπτό και το γκολ ήρθε στο 33'. Μετά από τακουνάκι του Πιρόλα ο Ελ Κααμπί με φοβερό ανάποδο ψαλίδι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 40' ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά πέτυχε και 2ο γκολ και το 2-0 ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 2ο μέρος και ο Στρεφέτσα στο 63' πέτυχε το 3ο γκολ που ήταν και το παρθενικό του με τους Πειραιώτες.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν και δοκάρι στο 81' με τον Γιαζίτζι.



Αστέρας Τρίπολης - Λεβαδειακός 1-1



Με ήρωα τον Μάριο Σιαμπάνη ο Βόλος πήρε βαθμό (1-1) στην έδρα του από την Κηφισιά.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προηγήθηκε στο 36' στο Πανθεσσαλικό με αυτογκόλ του Κάργα αλλά η απάντηση ήρθε άμεσα από τους Βολιώτες.

Στο 40' ο Λάμπρου κέρδισε πέναλτι και το εκτέλεσε εύστοχα ο Χάμουλιτς στο 41' για το 1-1.

Από εκεί και πέρα ανέλαβε δράση ο Μάριος Σιαμπάνης ο οποίος άντεξε στην πίεση της Κηφισιάς και κράτησε το 1-1 για την ομάδα της Μαγνησίας.

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1



Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 1-1

ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-2

ΠΑΟΚ - Άρης 3-1

ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1

18:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

1. Ολυμπιακός 34

2. ΠΑΟΚ 32

3. ΑΕΚ 31



4.Λεβαδειακός 22

-------------------------------------

5.Βόλος 22

6.Παναθηναϊκός 19

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 16

--------------------------------------

10. Παναιτωλικός 12

11. Ατρόμητος 9

12.ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ Novibet 8

14. Πανσερραϊκός 5