Ολυμπιακός - ΑΕΚ 100-93: Μόνος πρώτος με νέα κατοστάρα, βίντεο

Με πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του ο Ολυμπιακός
επικράτησε 100-93 της ΑΕΚ
στο ΣΕΦ και έφτασε στην 9η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια της Stoiximan Basket League.
Ο Ολυμπιακός παρέμεινε αήττητος και πρώτος στο πρωτάθλημα έχοντας σε σπουδαία ημέρα τον αρχηγό του Κώστα Παπανικολάου που είχε 4/5 τρίποντα.
Από την ΑΕΚ ξεχώρισε ο Κρις Σίλβα που σταμάτησε στους 31 πόντους και βοήθησε την ομάδα του να μείνει στο ματς έως το φινάλε.
Δείτε ΕΔΩ
τα στατιστικά του αγώνα
Ο Ολυμπιακός που είχε σήμερα την υποστήριξη 7000 φίλων του στο ΣΕΦ, βλέπει πλέον το παιχνίδι της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.
Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Ο αγώνας
Η ΑΕΚ ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά στο ματς, κυρίως λόγω του Αρμς. Ο οποίος ξεκίνησε με 10 πόντους και έτσι η ομάδα του Σάκοτα πήρε προβάδισμα με 7-14 (6') και 13-19 (8'). Ο Μπαρτζώκας δεν ήταν ευχαριστημένος με τη διάθεση των παικτών του και πάνω που ο Πίτερς μείωσε στον πόντο, ήρθε ο Κουζμίνσκας από τον πάγκο με πέντε σερί δικούς του για το 18-24 (10').
Το σκηνικό άλλαξε με την παρουσία του Κώστα Παπανικολάου. Με τη δημιουργία, την εκτέλεση αλλά και την παρουσία του στην άμυνα, άλλαξε προς το καλύτερο την εικόνα του Ολυμπιακού. Οι γηπεδούχοι με ένα κάρφωμα του Πίτερς στο τρανζίσιον πέρασαν μπροστά 31-30 (15'), ενώ και ο Χολ με την ενέργειά του έγινε παράγοντας, για να διαμορφωθεί το 38-30. Με τους Πειραιώτες να σφίγγουν ακόμα περισσότερο την άμυνά τους και να ξεφεύγουν με 15 (51-36, 20') στο ημίχρονο, με επιμέρους 33-12.
Οι δύο ομάδες μπήκαν με ρυθμό στην επίθεση στο τρίτο δεκάλεπτο. Κάτι που προφανώς δε θα άλλαζε την εικόνα της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να έχει χτίσει τη διαφορά του. Ο Μιλουτίνοφ τελείωσε μερικές μπάλες, η ΑΕΚ έβρισκε λύσεις με τον Σίλβα αλλά παρέμενε μακριά (63-47, 25'). Σε ένα σημείο που ανέλαβε ο Σάσα Βεζένκοβ επιθετικά, με τον Ολυμπιακό να συντηρείται στο +15 (75-60).
Οι Πειραιώτες, παρά το rotation, είχαν τρόπο να διαχειριστούν και να αυξήσουν τη διαφορά, έως το 35. Ο Σίλβα μείωσε σε 84-71 (35'), ο Μπαρτζώκας κάλεσε τάιμ άουτ, αλλά η ΑΕΚ βρήκε μερικά σουτ από την περίμετρο για να μειώσει σε 90-81 (37'), με τον Σίλβα να φέρνει την ομάδα του ακόμα πιο κοντά (94-88, στο τελευταίο 1'20''), αλλά ένα καλάθι του Λι έβαλε τέλος στα όνειρα της ΑΕΚ.
Τα δεκάλεπτα: 18-24, 51-36, 75-60, 100-93