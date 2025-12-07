Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα ΠΑΟΚ-Άρης, τα ματς της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, Νάπολι - Γιουβέντους και τον «τελικό» της F1
Γεμάτο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή σε όλα τα αθλήματα

Πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό μενού σε Ελλάδα και Ευρώπη, με σπουδαία ματς σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και Formula 1.

Yπάρχει από νωρίς (13:00, ΕΡΤ 2) το ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και την ΑΕΚ στο μπάσκετ, ενώ αργότερα (16:00, ΕΡΤ2), ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανιώνιο, όλα αυτά στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, έχουμε και εκεί μεγάλο ματς, καθώς οι δυο «μεγάλοι» της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ και Άρης, τίθενται ξανά αντιμέτωποι για τη Stoiximan Superleague, μετά τη μάχη τους και στο Κύπελλο. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Τούμπα στις 19:30 (Novasports Prime).

Νωρίτερα βέβαια (17:00, Novasports 2) ο Αστέρας περιμένει στην Τρίπολη τον Λεβαδειακό, ενώ λίγο αργότερα στη Λάρισα, η ΑΕΛ Novibet φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (17:30, Cosmote Sport 1). Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στη Ν. Φιλαδέλφεια (21:00, Cosmote Sport 1).

Τώρα όσον αφορά τα της Ευρώπης, φυσικά τα βλέμματα πηγαίνουν στη Serie A, όπου η πρωταθλήτρια Νάπολι αντιμετωπίζει τη Γιουβέντους (21:45, Cosmote Sport 2). Ωστόσο νωρίτερα, η Μπράιτον των -τραυματία- Τζίμα και Κωστούλα περιμένει τη Γουέστ Χαμ (16:00, Novasports Premier League) και η Βαλένθια τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα (17:15, Novasports 1). Εξίσου ενδιαφέρον και το μίνι Λονδρέζικο ντέρμπι Φούλαμ - Κρίσταλ Πάλας (18:30, Novasports Premier League), ενώ η βραδιά κλείνει στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ να παίζει με τη Θέλτα (22:00, Novasports 1).


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/12/2025):

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μερκεζεφέντι – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΕΚ Basket League

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Λέτσε Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τενερίφη – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

14:00 Action 24 Πανιώνιος – Μαρκό Super League 2

14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Μαγδεβούργο Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD Καρσίγιακα – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

14:45 ANT1, ΑΝΤ1+ Formula 1 – Γκραν Πρι Άμπου Ντάμπι

15:00 Novasports Prime Έλτσε – Τζιρόνα La Liga

16:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Γουέστ Χαμ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ρόμα Serie A

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος Basket League

16:30 Novasports Start Αμβούργο – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

17:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – Λεβαδειακός Super League

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Χαρτς Scottish Premiership

17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Σεβίλλη La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Βουλιαγμένη Πόλο Α1 Ανδρών

18:30 Novasports Premier League Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

18:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Χόφενχαϊμ Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΠΟΕΛ – Άρης Λεμεσού Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νιου Γιορκ Νικς – Ορλάντο Μάτζικ NBA

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τρέντο Lega Basket Serie A

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Μπολόνια Serie A

19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Άρης Super League

19:30 Novasports Start Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Καστεγιόν Ποδόσφαιρο

19:30 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπασκόνια – Βαλένθια ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Εστρέλα – Αρούκα Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Ατρόμητος Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα La Liga EA Sports

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Τορόντο Ράπτορς – Μπόστον Σέλτικς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Πόρτο Liga Portugal

