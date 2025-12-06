Ο Ολυμπιακός 3-0 τον ΟΦΗ, χωρίς νικητή το Βόλος - Κηφισιά, δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία

Πρωταθλητής χειμώνα με σόου Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός - Ο Βόλος πήρε βαθμό από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό - Την Κυριακή το ΠΑΟΚ - Άρης





Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0



Περίπατος του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη κόντρα στον ΟΦΗ ο οποίος δεν... εμφανίστηκε στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός πέτυχε την 7η σερί του νίκη στο πρωτάθλημα χάρις στον σπουδαίο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.



Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε με πίεση από το 1ο λεπτό και το γκολ ήρθε στο 33'. Μετά από τακουνάκι του Πιρόλα ο Ελ Κααμπί με φοβερό ανάποδο ψαλίδι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.







Στο 40' ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά πέτυχε και 2ο γκολ και το 2-0 ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 2ο μέρος και ο Στρεφέτσα στο 63' πέτυχε το 3ο γκολ που ήταν και το παρθενικό του με τους Πειραιώτες.



Οι ερυθρόλευκοι είχαν και δοκάρι στο 81' με τον Γιαζίτζι.



Βόλος - Κηφισιά 1-1



Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προηγήθηκε στο 36' στο Πανθεσσαλικό με αυτογκόλ του Κάργα αλλά η απάντηση ήρθε άμεσα από τους Βολιώτες.



Στο 40' ο Λάμπρου κέρδισε πέναλτι και το εκτέλεσε εύστοχα ο Χάμουλιτς στο 41' για το 1-1.



Από εκεί και πέρα ανέλαβε δράση ο Μάριος Σιαμπάνης ο οποίος άντεξε στην πίεση της Κηφισιάς και κράτησε το 1-1 για την ομάδα της Μαγνησίας.





Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (13η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός

17:30 ΑΕΛ - Παναθηναϊκός

19:30 ΠΑΟΚ - Άρης

21:00 ΑΕΚ - Ατρόμητος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός



Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (13η)

1. Ολυμπιακός 34

2. ΠΑΟΚ 29

3. ΑΕΚ 28

4.Βόλος 22

-------------------------------------

5.Λεβαδειακός 21

6.Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 16

--------------------------------------

9. Παναιτωλικός 12

10. Αστέρας AKTOR 11

11. Ατρόμητος 9

12.ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Ολυμπιακός, ο Βόλος και η Κηφισιά έχουν ένα ματς περισσότερο.

**Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα.

