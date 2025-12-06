Γιαννακόπουλος: «Όταν είναι όλοι απέναντι με... εξιτάρει»
Euroleague Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Γιαννακόπουλος: «Όταν είναι όλοι απέναντι με... εξιτάρει»

Νέο ποστάρισμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με αναφορές για τη στήριξη του κόσμου μετά την ήττα από τη Βαλένθια και αιχμές για τον αιώνιο αντίπαλο

Γιαννακόπουλος: «Όταν είναι όλοι απέναντι με... εξιτάρει»
Ο, ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έστειλε νέο μήνυμα μέσω Instagram Story σχολιάζοντας την ήττα των πράσινων από τη Βαλένθια, αλλά αφήνοντας και νέες αιχμές για την αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ για τη EuroLeague.

Χαρακτηριστικά έγραψε:
«Κάτι τέτοιες ώρες είναι που, όσο και αν έχεις κουραστεί να ασχολείσαι με τον αθλητισμό, σου δίνουν δύναμη και θέληση να συνεχίσεις.

Να χάνεις και να έχεις όλη την στήριξη του κόσμου, την ώρα που ο αντίπαλός σου για πολλοστή φορά απολαμβάνει κρατική υποστήριξη για να μην χάσει και ο κόσμος του να τoυς βρίζει. Όταν είναι όλοι απέναντι, κάτι με εξιτάρει εμένα…».

Γιαννακόπουλος: «Όταν είναι όλοι απέναντι με... εξιτάρει»
