Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Φοβερός Ηρακλής 87-80 εκτός έδρας την Καρδίτσα, βίντεο
Φοβερός Ηρακλής 87-80 εκτός έδρας την Καρδίτσα, βίντεο
Ο Ράιτ-Φόρμαν είχε 31 πόντους, 11/19 σουτ, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ
Ένα σερί συνεχίστηκε και ένα άλλο διακόπηκε στην Καρδίτσα με τον Ηρακλή να επικρατεί της θεσσαλικής ομάδας με 87-80 για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Οι «κυανόλευκοι» μετά από εξαιρετική εμφάνιση μέχρι το 36΄, προηγήθηκαν με 20 όμως στο τέλος κινδύνεψαν να χάσουν ένα παιχνίδι που έμοιαζε δικός του. Το πήραν όμως και μετά το αρχικό 1-4, έφτασαν τις τρεις διαδοχικές νίκες και μάλιστα δύο από αυτές ήταν μακριά από την έδρα τους αφού είχε προηγηθεί εκείνη στο Μαρούσι. Στο σημερινό, πολύ σημαντικό διπλό τους οδήγησαν ο Ράιτ-Φόρμαν με 31 πόντους, 11/19 σουτ, πέντε ριμπάουντ και έξι ασίστ, ο Φάντεμπεργκ με 15 πόντους και έξι ριμπάουντ, ο Μωραΐτης με 10 πόντους και οχτώ ασίστ αλλά και ο Σίλας με τη δουλειά του στην άμυνα.
Το σερί στο οποίο μπήκε τέλος ήταν αυτό της Καρδίτσας που υποχρεώθηκε στην πρώτη ήττα της στο «Γιάννης Μπουρούσης» μετά από το αρχικό 3/3 σε αυτό. Τη σημερινή ήττα που την ανάγκασε να υποχωρήσει στο 3-5, προσπάθησαν να αποτρέψουν ο Έλις με 23 πόντους και πέντε ριμπάουντ, ο Κασελάκης με 12 πόντους και πέντε ριμπάουντ και ο Ντέϊμιεν Τζέφερσον με 12 πόντους, οχτώ ριμπάουντ και τρεις ασίστ.
Ο Ηρακλής μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι προηγούμενος με 8-4 και 18-14 (7’) ωστόσο η Καρδίτσα κατάφερε με ένα 8-0 να κλείσει την πρώτη περίοδο προηγούμενη με 22-18 και άνοιξε τη διαφορά στους επτά στην εκκίνηση της δεύτερης (26-19 στο 12’). Με τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν εξαιρετικά παραγωγικό όμως –είχε 16 πόντους με 6/10 σουτ στο πρώτο μέρος- επέστρεψε, προηγήθηκε και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων (33-37).
Με ένα προσωπικό σερί οχτώ πόντων του Φάντεμπεργκ, ο Ηρακλής έστειλε τη διαφορά στους 10 στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου (37-47) και στο τέλος της στους 15 (47-62) βάζοντας στέρεες βάσεις νίκης. Αυτές έγιναν ακόμη πιο στέρεες έξι λεπτά πριν το τέλος, όταν η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς βρέθηκε στο +20 (49-69) όμως αυτό δεν έκανε την Καρδίτσα να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Οι γηπεδούχοι έριξαν τη διαφορά στο μισό (64-74 στο 37’) και στα 53’’ από το τέλος πλησίασαν στους τρεις (76-79) με τρίποντο του Μπράντον Τζέφερσον που είχε την ευκαιρία και να ισοφαρίσει, αλλά ήταν άστοχος. Ο Ηρακλής έτσι κράτησε τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 22-18, 33-37, 47-62, 80-87.
Οι «κυανόλευκοι» μετά από εξαιρετική εμφάνιση μέχρι το 36΄, προηγήθηκαν με 20 όμως στο τέλος κινδύνεψαν να χάσουν ένα παιχνίδι που έμοιαζε δικός του. Το πήραν όμως και μετά το αρχικό 1-4, έφτασαν τις τρεις διαδοχικές νίκες και μάλιστα δύο από αυτές ήταν μακριά από την έδρα τους αφού είχε προηγηθεί εκείνη στο Μαρούσι. Στο σημερινό, πολύ σημαντικό διπλό τους οδήγησαν ο Ράιτ-Φόρμαν με 31 πόντους, 11/19 σουτ, πέντε ριμπάουντ και έξι ασίστ, ο Φάντεμπεργκ με 15 πόντους και έξι ριμπάουντ, ο Μωραΐτης με 10 πόντους και οχτώ ασίστ αλλά και ο Σίλας με τη δουλειά του στην άμυνα.
Το σερί στο οποίο μπήκε τέλος ήταν αυτό της Καρδίτσας που υποχρεώθηκε στην πρώτη ήττα της στο «Γιάννης Μπουρούσης» μετά από το αρχικό 3/3 σε αυτό. Τη σημερινή ήττα που την ανάγκασε να υποχωρήσει στο 3-5, προσπάθησαν να αποτρέψουν ο Έλις με 23 πόντους και πέντε ριμπάουντ, ο Κασελάκης με 12 πόντους και πέντε ριμπάουντ και ο Ντέϊμιεν Τζέφερσον με 12 πόντους, οχτώ ριμπάουντ και τρεις ασίστ.
Ο Ηρακλής μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι προηγούμενος με 8-4 και 18-14 (7’) ωστόσο η Καρδίτσα κατάφερε με ένα 8-0 να κλείσει την πρώτη περίοδο προηγούμενη με 22-18 και άνοιξε τη διαφορά στους επτά στην εκκίνηση της δεύτερης (26-19 στο 12’). Με τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν εξαιρετικά παραγωγικό όμως –είχε 16 πόντους με 6/10 σουτ στο πρώτο μέρος- επέστρεψε, προηγήθηκε και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων (33-37).
Με ένα προσωπικό σερί οχτώ πόντων του Φάντεμπεργκ, ο Ηρακλής έστειλε τη διαφορά στους 10 στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου (37-47) και στο τέλος της στους 15 (47-62) βάζοντας στέρεες βάσεις νίκης. Αυτές έγιναν ακόμη πιο στέρεες έξι λεπτά πριν το τέλος, όταν η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς βρέθηκε στο +20 (49-69) όμως αυτό δεν έκανε την Καρδίτσα να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Οι γηπεδούχοι έριξαν τη διαφορά στο μισό (64-74 στο 37’) και στα 53’’ από το τέλος πλησίασαν στους τρεις (76-79) με τρίποντο του Μπράντον Τζέφερσον που είχε την ευκαιρία και να ισοφαρίσει, αλλά ήταν άστοχος. Ο Ηρακλής έτσι κράτησε τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 22-18, 33-37, 47-62, 80-87.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα