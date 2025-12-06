Παναθηναϊκός: «Γκάζια» από τον Αταμάν και δύο ώρες βίντεο στην προπόνηση του Σαββάτου, απουσίαζε ο Ναν
SPORTS
Κέντρικ Ναν Παναθηναϊκός Βαλένθια Euroleague

Παναθηναϊκός: «Γκάζια» από τον Αταμάν και δύο ώρες βίντεο στην προπόνηση του Σαββάτου, απουσίαζε ο Ναν

Δυσαρέσκεια του Εργκίν Αταμάν για την εμφάνιση των παικτών του κόντρα στη Βαλένθια

Παναθηναϊκός: «Γκάζια» από τον Αταμάν και δύο ώρες βίντεο στην προπόνηση του Σαββάτου, απουσίαζε ο Ναν
12 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 79-89 στο «Telekom Center Athens» για την 14η αγωνιστική της EuroLeague. Να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύτερη εντός έδρας ήττας των «πράσινων» μετά από εκείνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Εργκίν Άταμαν έδειξε έντονα τη δυσαρέσκειά του για την απόδοση των παικτών του κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Ο Τούρκος τεχνικός ανέβασε την ένταση στην προπόνηση του Σαββάτου (06/12). Μάλιστα, είχε συγκεντρώσει τους παίκτες από τις 12 το μεσημέρι όπου αρχικά παρακολούθησαν δύο ώρες βίντεο από το χαμένο παιχνίδι και μετά ακολούθησε προπόνηση υψηλής έντασης, διάρκειας άλλων δύο ωρών.

Οι Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα, ενώ στα ευχάριστα, επέστρεψε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ που ταλαιπωρούταν από διάστρεμμα και τέθηκε νοκ άουτ απο το ματς κόντρα στη Βαλένθια. Ο Κέντρικ Ναν απουσίαζε, καθώς ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές.

Πηγή: www.gazzetta.gr 
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης