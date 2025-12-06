Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Η συνέντευξη ζωής του Στέλιου Μανωλά στο monobala: «Σε κάθε βήμα μου, νιώθω ότι κουβαλάω την ΑΕΚ»
Τι είπε για Ηλιόπουλο, Μάνταλο και την άπιστευτη ιστορία του Κυπέλλου του ‘16
Για όλους και για όλα μίλησε σε μια συνέντευξη μέσα από το Μουσείο της ΑΕΚ στο monobala.gr και τον Ρωμανό Ηλιόπουλο, ο εμβληματικός αρχηγός της Ένωσης, Στέλιος Μανωλάς.
Κυρίαρχο θέμα φυσικά, ήταν η σχέση, η πορεία και η αγάπη του για την ΑΕΚ, στην οποία πέρασε πάνω από δύο δεκαετίες ως παίκτης, στη συνέχεια διατέλεσε στέλεχός της και έφτασε να κατακτήσει μαζί της ένα Κύπελλο και ως προπονητής.
Μεταξύ άλλων, ο ίδιος τόνισε πως «Νιώθω ότι κουβαλάω πάντα μαζί μου την ΑΕΚ», ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει το γεγονός πως πέρασε όλη την καριέρα του ουσιαστικά στη Νέα Φιλαδέλφεια.
