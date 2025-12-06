Μπενίτεθ: Στο ποδόσφαιρο οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη μεγάλη διαφορά

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ αλλά και την ήττα από την ΑΕΚ