Euroleague: Η Βαλένθια έριξε τον Παναθηναϊκό από την κορυφή, διπλό 8άδας η Μπαρτσελόνα, νίκες για Μπασκόνια και Βίρτους
Οι πράσινοι ηττήθηκαν στο ΟΑΚΑ με 79-89 από τους Ισπανούς και υποχώρησαν στο 9-5 - Ίδιο ρεκόρ έχει και ο Ερυθρός Αστέρας που είδε την Μπάρτσα να φεύγει με τη νίκη από το Βελιγράδι - Αποτελέσματα και βαθμολογία
Η Βαλένθια έφυγε με το «διπλό» από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 79-89 για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 9-5 στην κατάταξη, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με τους Ισπανούς. Ήταν η πρώτη ήττα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη regular season. Έτσι, η Χάποελ Τελ Αβίβ έμεινε μόνη στην κορυφή της κατάταξης, χάρη στην νίκη της επί της Βιλερμπάν, καθώς εντός έδρας ήττα γνώρισε κι ο Ερυθρός Αστέρας από την Μπαρτσελόνα. Με τον Λούκα Βιλντόζα να βάζει τη «σφραγίδα» του στο τέλος η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε (79-78) της Ντουμπάι, διατηρώντας το αήττητο στην έδρα της!
Ο «θολωμένος» αγωνιστικά Παναθηναϊκός, που άφηνε πίσω του... ρωγμές σε κάθε φάση, υπέστη τη δεύτερη ήττα στο «σπίτι» του μετά το πέρασμα της Μπαρτσελόνα στη 2η αγωνιστική και με ρεκόρ 9-5 «έπεσε» από την κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 89-79 από τη Βαλένθια, στη 14η αγωνιστική της διοργάνωσης, βλέποντας το αήττητο ρεκόρ τους να σταματάει στο 4-0. Στον αντίποδα, οι «νυχτερίδες» πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική νίκη τους, πιάνοντας το «τριφύλλι» στην κατάταξη με ρεκόρ 9-5.
Τα επιθετικά ριμπάουντ γλιστρούσαν σαν... νερό, δίνοντας δεύτερες ευκαιρίες στη Βαλένθια, τα λάθη φύτρωναν εκεί όπου δεν τα περίμενες και η «πράσινη» άμυνα έμοιαζε με μισάνοιχτη... πόρτα, σε μία βραδιά που τα γκαρντ ήταν εξαιρετικά στην επίθεση, αλλά τα «5άρια» (Φαρίντ, Γιούρτσεβεν) δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο... παρκέ. Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν ώστε ο Παναθηναϊκός να χάσει το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο και να μην πετύχει ποτέ την ανατροπή μέχρι το φινάλε...
Από τον Παναθηναϊκό των 17 λαθών (!) και των 8/27 σουτ από τα 6,75, πάλεψαν οι Κέντρικ Ναν, Τι Τζέι Σορτς με 23 και 19 πόντους, αντίστοιχα, όπως και οι επίσης... διψήφιοι Κώστας Σλούκας (12π., 7ασ.), Ντίνος Μήτογλου (12π.). Στους 2 και 1 πόντο, αντίστοιχα, περιορίστηκαν οι Κένεθ Φαρίντ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Από τη Βαλένθια έλαμψαν οι Ντάριους Τόμπσον (19π., 8ρ., 6ασ.) και Κάμερον Τέιλορ (18π.).
Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-38, 61-65, 79-89
Η Βαλένθια «γκρέμισε» τον Παναθηναϊκό από την κορυφή
«Διπλό» οκτάδας για την Μπαρτσελόνα, 89-79 τον Ερυθρό Αστέρα
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 89-79 στο Βελιγράδι για την 14η αγωνιστική της EuroLeague, σημειώνοντας ένα τεράστιο «διπλό» που την κρατάει σε τροχιά οκτάδας. Κυριαρχώντας στα τρία από τα τέσσερα δεκάλεπτα της αναμέτρησης, οι Καταλανοί ανέβηκαν στο 9-5, με τον Γουίλ Κλάιμπερν να πετυχαίνει 20 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και τους Μπριθουέλα και Σενγκέλια να στηρίζουν την ομάδα σε μία από τις σημαντικότερες νίκες της φετινής σεζόν.
Ο Ερυθρός Αστέρας υποχώρησε στο 9-5. Οι προσπάθειες των Γκρέιαμ και Μπάτλερ δεν αρκούσαν, ενώ η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς υστέρησε στην περιφερειακή εκτέλεση, με αποτέλεσμα η ήττα να έρθει φυσιολογικά...
Τα δεκάλεπτα: 17-21, 39-46, 57-63, 79-89.
Η Μπασκόνια επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 88-78 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, σε αγώνα που κρίθηκε από το... ξέσπασμα των Βάσκων στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι γηπεδούχοι, μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, ανέβασαν ρυθμό στο δεύτερο μέρος, κυριάρχησαν στα ριμπάουντ και στην ενέργεια, ανοίγοντας τη διαφορά στους 16 πόντους και ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό της αναμέτρησης.
Για τη Μπασκόνια (ρεκόρ 5-9), οι Σπανιόλο και Καμπαρό ξεχώρισαν με 18 και 21 πόντους, αντίστοιχα, ενώ ο Σίμονς πρόσθεσε 11 πόντους. Από την πλευρά της Αρμάνι (ρεκόρ 7-7), οι Μπολμάρο και Μπρούκς πέτυχαν από 16 πόντους και ο Μπούκερ 13, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να ανακόψουν την πίεση των γηπεδούχων.
Τα δεκάλεπτα: 23-20, 49-42, 70-54, 88-78.
Η Βίρτους πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Ντουμπάι με 79-78, χάρη στον παίκτη της τελευταίας... στιγμής Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα. Ο Αργεντινός γκαρντ με τρίποντο και κλέψιμο στο τέλος της αναμέτρησης χάρισε στην ιταλική ομάδα τη νίκη απέναντι στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Το παιχνίδι ξεκίνησε καλύτερα για τη Ντουμπάι, με τους Πετρούσεφ και Αμπάς να δίνουν προβάδισμα πέντε πόντων, αλλά η Βίρτους απάντησε με σερί 7-2 για να ισορροπήσει το σκορ. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν και πάλι με 12-9, όμως η ιταλική ομάδα ανέβασε ρυθμό, τρέχοντας σερί 9-0 και κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +9 (26-17).
Στο δεύτερο, η Ντουμπάι μείωσε τη διαφορά και προηγήθηκε προσωρινά, με την Βίρτους να στηρίζεται στον Έντουαρντς για να επαναφέρει την ισορροπία. Η τρίτη περίοδος ήταν αμφίρροπη, με τη Ντουμπάι να διατηρεί οριακό προβάδισμα και τη Βίρτους να αναζητά το ξέσπασμα.
Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η ιταλική ομάδα ανέκτησε τα ηνία, με τον Βιλντόζα να σκοράρει κρίσιμο τρίποντο και να κλέβει την μπάλα στο φινάλε, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του Ιβάνοβιτς.
Πρώτος σκόρερ των νικητών, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-7, ο Κάρσεν Έντουαρντς με 23 πόντους, ενώ από τη Ντουμπάι (6-8) ξεχώρισε ο Τζάστιν Άντερσον με 16.
Τα δεκάλεπτα: 26-17, 39-44, 54-56, 79-78
Ολυμπιακός–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 75-81
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 65-83
Μονακό (Μονακό)–Παρί (Γαλλία) 125-104
Παρτιζάν (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 92-85
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)– Βιλερμπάν (Γαλλία) 87-80
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου
Παναθηναϊκός–Βαλένθια (Ισπανία) 79-89
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 79-89
Μπασκόνια (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 88-78
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 79-78
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-5
Παναθηναϊκός 9-5
Μονακό (Μονακό) 9-5
Βαλένθια (Ισπανία) 9-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 9-5
Ολυμπιακός 8-5
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 8-6
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 8-6
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 7-7
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-7
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-8
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-9
Παρί (Γαλλία) 5-9
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-9
Παρτιζάν (Σερβία) 5-9
Μπασκόνια (Ισπανία) 5-9
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-10
Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-11
21:05 Μακάμπι-Βιλερμπάν
21:30 Βαλένθια-Αναντολού Εφές
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός
21:45 Παρί-Ζάλγκιρις
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια
Παρασκευή 12/12
18:00 Ντουμπάι-Μπάγερν Μονάχου
20:30 Μονακό-Φενέρμπαχτσε
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός
