Euroleague: Η Βαλένθια έριξε τον Παναθηναϊκό από την κορυφή, διπλό 8άδας η Μπαρτσελόνα, νίκες για Μπασκόνια και Βίρτους

Ένα τρίτο δεκάλεπτο ήταν αρκετό για την Μπασκόνια, 88-78 την Αρμάνι

Ο Βιλντόζα μίλησε για τη Βίρτους στο... φινάλε, 79-78 τη Ντουμπάι

Σε αναμετρήσεις της 14ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Βαθμολογία

Επόμενη αγωνιστική (15η)

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 89-79 στο Βελιγράδι για την 14η αγωνιστική της EuroLeague, σημειώνοντας ένα τεράστιο «διπλό» που την κρατάει σε τροχιά οκτάδας. Κυριαρχώντας στα τρία από τα τέσσερα δεκάλεπτα της αναμέτρησης, οι Καταλανοί ανέβηκαν στο 9-5, με τον Γουίλ Κλάιμπερν να πετυχαίνει 20 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και τους Μπριθουέλα και Σενγκέλια να στηρίζουν την ομάδα σε μία από τις σημαντικότερες νίκες της φετινής σεζόν.Ο Ερυθρός Αστέρας υποχώρησε στο 9-5. Οι προσπάθειες των Γκρέιαμ και Μπάτλερ δεν αρκούσαν, ενώ η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς υστέρησε στην περιφερειακή εκτέλεση, με αποτέλεσμα η ήττα να έρθει φυσιολογικά...Τα δεκάλεπτα: 17-21, 39-46, 57-63, 79-89.Η Μπασκόνια επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 88-78 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, σε αγώνα που κρίθηκε από το... ξέσπασμα των Βάσκων στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι γηπεδούχοι, μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, ανέβασαν ρυθμό στο δεύτερο μέρος, κυριάρχησαν στα ριμπάουντ και στην ενέργεια, ανοίγοντας τη διαφορά στους 16 πόντους και ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό της αναμέτρησης.Για τη Μπασκόνια (ρεκόρ 5-9), οι Σπανιόλο και Καμπαρό ξεχώρισαν με 18 και 21 πόντους, αντίστοιχα, ενώ ο Σίμονς πρόσθεσε 11 πόντους. Από την πλευρά της Αρμάνι (ρεκόρ 7-7), οι Μπολμάρο και Μπρούκς πέτυχαν από 16 πόντους και ο Μπούκερ 13, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να ανακόψουν την πίεση των γηπεδούχων.Τα δεκάλεπτα: 23-20, 49-42, 70-54, 88-78.Η Βίρτους πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Ντουμπάι με 79-78, χάρη στον παίκτη της τελευταίας... στιγμής Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα. Ο Αργεντινός γκαρντ με τρίποντο και κλέψιμο στο τέλος της αναμέτρησης χάρισε στην ιταλική ομάδα τη νίκη απέναντι στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.Το παιχνίδι ξεκίνησε καλύτερα για τη Ντουμπάι, με τους Πετρούσεφ και Αμπάς να δίνουν προβάδισμα πέντε πόντων, αλλά η Βίρτους απάντησε με σερί 7-2 για να ισορροπήσει το σκορ. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν και πάλι με 12-9, όμως η ιταλική ομάδα ανέβασε ρυθμό, τρέχοντας σερί 9-0 και κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +9 (26-17).Στο δεύτερο, η Ντουμπάι μείωσε τη διαφορά και προηγήθηκε προσωρινά, με την Βίρτους να στηρίζεται στον Έντουαρντς για να επαναφέρει την ισορροπία. Η τρίτη περίοδος ήταν αμφίρροπη, με τη Ντουμπάι να διατηρεί οριακό προβάδισμα και τη Βίρτους να αναζητά το ξέσπασμα.Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η ιταλική ομάδα ανέκτησε τα ηνία, με τον Βιλντόζα να σκοράρει κρίσιμο τρίποντο και να κλέβει την μπάλα στο φινάλε, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του Ιβάνοβιτς.Πρώτος σκόρερ των νικητών, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-7, ο Κάρσεν Έντουαρντς με 23 πόντους, ενώ από τη Ντουμπάι (6-8) ξεχώρισε ο Τζάστιν Άντερσον με 16.Τα δεκάλεπτα: 26-17, 39-44, 54-56, 79-78Πέμπτη, 4 ΔεκεμβρίουΟλυμπιακός–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕΑναντολού Εφές (Τουρκία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 75-81Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 65-83Μονακό (Μονακό)–Παρί (Γαλλία) 125-104Παρτιζάν (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 92-85Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)– Βιλερμπάν (Γαλλία) 87-80Παρασκευή, 5 ΔεκεμβρίουΠαναθηναϊκός–Βαλένθια (Ισπανία) 79-89Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 79-89Μπασκόνια (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 88-78Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 79-78Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-4Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-5Παναθηναϊκός 9-5Μονακό (Μονακό) 9-5Βαλένθια (Ισπανία) 9-5Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 9-5Ολυμπιακός 8-5Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 8-6Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 8-6Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 7-7Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-7Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-8Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-9Παρί (Γαλλία) 5-9Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-9Παρτιζάν (Σερβία) 5-9Μπασκόνια (Ισπανία) 5-9Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-10Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-11Πέμπτη 11/1221:05 Μακάμπι-Βιλερμπάν21:30 Βαλένθια-Αναντολού Εφές21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός21:45 Παρί-Ζάλγκιρις22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-ΜπασκόνιαΠαρασκευή 12/1218:00 Ντουμπάι-Μπάγερν Μονάχου20:30 Μονακό-Φενέρμπαχτσε21:30 Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ21:30 Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας21:30 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός